La Fiorentina punit la Roma

24



AS Rome (4-3-3) : Alisson - Juan Jesús, Fazio, Manolas (Kolarov, 54e), Bruno Peres - Nainggolan, Gonalons, Strootman (Florenzi, 68e) - El-Shaarawy, Defrel (Schick,45e), Džeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Fiorentina (4-3-2-1) : Sportiello - Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi - Benassi, Dabo, Veretout - Saponara (Milenković, 69e), Eysseric (Gil Días, 58e) - Simeone (Falcinelli, 89e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Si la Roma comptait mal préparer la réception du FC Barcelone en quarts de finale retour de C1 mardi prochain à l'Olimpico, elle ne pouvait pas mieux s'y prendre.Opposée à une Fiorentina qui restait sur deux succès 2-0 contre Crotone et Udine, la Louve a subi le même tarif alors qu'elle lutte toujours pour obtenir son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Rapidement mise en difficulté à la suite d'une ouverture du score de Marco Benassi d'une volée du gauche sur un coup franc de Riccardo Saponara (7), lesratent une multitude d'occasions, puisque Kostas Manolas Stefan El-Shaaraway et Edin Džeko manquent de percer la cible gardée par Marco Sportiello Dès lors, c'est sur une nouvelle passe décisive de Saponara que Giovanni Simeone va inscrire le but du break pour couper les jambes et les têtes romaines (39). Bien en place, les Florentins se concentrent ensuite sur leur travail défensif, et laissent leur buteur argentin exercer un pressing de tous les instants. En seconde période, les barres transversales de Patrick Schick et Federico Fazio ne permettront pas à la Roma de réduire l'écart.Voilà donc la Roma toujours troisième, mais sous la menace de l' Inter et de la Lazio qui jouent demain et peuvent passer devant les hommes de Di Francesco. Et la semaine prochaine, c'est le derby de Rome...