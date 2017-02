La Fiorentina et Tottenham se sabordent, la Belgique en fête

Outsiders majeurs de la compétition, Tottenham et la Fiorentina ne verront pas les huitièmes, la faute à des parties mal maîtrisées. Les clubs belges, en revanche, ne lâchent rien avec La Gantoise et Genk pour rejoindre Anderlecht dans le top 16 de la Ligue Europa. Aux côtés de Lyon, mais aussi de Rostov et du FC Copenhague, qui ont préservé leurs avantages de l'aller.

Genk 1-0 Astra Ploiesti

Copenhague 0-0 Ludogorets

Shakhtar Donetsk 0-2 Celta Vigo

Tottenham 2-2 La Gantoise

Sparta Prague 1-1 Rostov

Fiorentina 2-4 Borussia Mönchengladbach

Lyon 7-1 AZ

La Ligue Europa sourit aux clubs belges. Face à l'Astra Giorgiu, le Racing Genk a ainsi fait fructifier le bon nul de l'aller (2-2 en Roumanie ). À la pause pourtant, rien n'était acquis malgré une grosse domination dans le jeu et dans la possession, avec des Roumains vicieux et dangereux en contre. Mais un magnifique coup franc de Pozuelo est venu soulager le club de Jupiler League, qui passe avec peu de marge, mais renforce un gros contingent belge en C3. Nouvel âge d'or pour le foot belge ?Le FC Copenhague avait fait le plus dur en s'imposant en Bulgarie la semaine passée. À la maison, les hommes de Solbakken ont donc géré et su se contenter de l'essentiel : un nul qui assure leur passage en huitièmes. Capables d'exister en C1, les Danois seront tout sauf une victime expiatoire au prochain tour. On vous le dit, on vous le répète : la future surprise de la C3 2017, c'est peut-être le meilleur club danois de la décennie.Les Ukrainiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes... et un peu à l'arbitre de la rencontre. Alors qu'ils s'étaient imposés 1-0 au match aller en Espagne , les joueurs du Shakhtar ne sont jamais parvenus à emballer ce match. Comme s'ils avaient hésité pendant 90 minutes soit à jouer franchement le 0-0, soit à jouer la gagne. Alors, certes, le portier du Celta, Sergio Álvarez , a réalisé des parades décisives en seconde période, mais son homologue ukrainien aussi. Le nul semblait donc logique, jusqu'à ce penalty sifflé par l'arbitre à la 90minute. Un péno très, très litigieux pour une faute présumée sur Guidetti, le meilleur pote de Kurzawa. Aspas transforme et envoie tout ce petit monde en prolongation. Galvanisé par cet avantage, le Celta attaque, et finit par inscrire un deuxième but à douze minutes du terme, par Cabral. Invaincu à domicile toutes compétitions confondues depuis mai 2016, le Shakhtar s'incline 2-0 et sort la tête basse de cette C3. Vigo, en revanche, sauve l'honneur des clubs espagnols. Au buzzer.Le court avantage de La Gantoise a tenu 10 minutes, le temps pour Christian Eriksen de marquer en profitant d'une mauvaise intervention du binôme Mitrović/Gershon. Supérieurs dans le jeu face à des Belges peu incisifs, les Anglais ont pourtant remis leurs adversaires dans le jeu via un csc de Kane, au duel aérien avec Simon . Il était écrit que les tauliers habituels du club londonien allaient lui plomber sa soirée. À quelques minutes de la pause, c'est Alli qui a pris son rouge, pour une semelle sur Dejeagere après une perte de balle dont il n'est pas coutumier. Difficile dans ce contexte de retourner la situation pour les hommes de Pochettino, à un de moins sur le rectangle vert et deux buts de retard au tableau d'affichage à la pause. Wanayama a redonné espoir aux siens à l'heure de jeu, mais le Français Perbet s'est fait un plaisir de les éteindre à dix minutes de la fin. Une élimination qui fait mal pour un club anglais qui pouvait espérer aller très loin en C3. Rostov avait déjà un pied et demi en huitièmes. Avant le quart d'heure de jeu, l'intégralité du second était dans le bon wagon grâce à Poloz. Pas idéal pour le suspense, même si Karavaev a eu le mérite de sauver la dignité de son équipe à quelques minutes de la fin, alors que le Sparta était réduit à 10. Plutôt intéressant en Ligue des champions, les Russes de Rostov peuvent encore espérer faire quelques misères en Ligue Europa s'ils héritent d'un bon tirage.La formationavait fait le plus dur à l'aller en s'imposant en Allemagne . Pour le retour, elle n'a pas traîné à capitaliser sur ce succès à l'extérieur avec un premier pion de Kalinić au quart d'heure de jeu. Puis un second de Valero à la demi-heure. De quoi s'assurer un passage au tour suivant avec sérénité, et ainsi ne pas perdre trop d'influx pour la Serie A ce week-end. Du travail bien fait. Jusqu'à la 43, quand les Florentins concèdent un penalty et lancent sans le savoir le show Stindl. Moins d'une demi-heure plus tard – pause incluse – le milieu offensif allemand claque son troisième but et officialise la soirée comme le pic de sa carrière. Le but de Christensen n'est que l'ultime banderille signant la fin de vie européenne de la Fiorentina , qui, au vu du tableau de la compétition, pouvait espérer aller loin et sort finalement sans gloire ni mérite.