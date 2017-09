La Fiorentina dégomme le Hellas, l'Atalanta lance sa saison

À cause d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur Rome dans la matinée, le plat principal de l'après-midi, Lazio-Milan, se retrouvait reporté à 16 heures. Tant pis, la Fiorentina avait quand même quelques sucreries en réserve et a atomisé sans forcer le Hellas Vérone (0-5). L'Atalanta n'a pas été aussi flamboyante face à Sassuolo, mais a quand même fait le boulot en l'emportant par deux buts à un.

Ça commence fort, avec une partie de billard dans la surface, qui voit une reprise sublime de Nyutinck terminer sur le poteau de Perin. Tout ça va alors bien trop vite pour tout le monde, à part pour ce petit malin de Jakub Jankto , qui a bien suivi et reprend du plat du pied. On se dit ensuite que le Genoa , avec son trio d'attaque Pandev-Lapadula-Taarabt, aura quand même les opportunités de recoller au score. Sauf que Bertolacci pète un peu un câble en dézinguant Lasagna. Rouge direct etpour les, qui n'ont plus les moyens de menacer les Frioulans.Bonne dernière de Serie A après deux journées, lacommence à avoir le feu aux fesses. Giovanni Simeone le sait et passe la seconde : l'Argentin claque dès l'entame de match un pion de prédateur, seul à deux mètres du but. On repassera pour l'esthétique, mais Giovanni n'en a rien à carrer. Et il a bien raison : le voilà qui ouvre son compteur but avec la Fio, où il a été transféré cet été. Du coup, Federico Chiesa veut montrer dans la foulée que lui aussi est à la hauteur de son illustre papa en obtenant un penalty. Et Cyril Théréau ne tremble pas au moment de transformer l'offrande. C'en est déjà trop pour le Hellas, qui n'a pas les tripes pour s'en remettre. Astori ajoute un troisième pion sur corner, à la suite d'un bon service de Benassi. Pas de pot pour le Hellas, ça ne suffit pas pour Jordan Veretout , qui envoie un coup franc magnifique dans la lulu de Nicolas, le portier véronais. Gil Dias plante même une cinquième banderille en fin de match. Finalement, une belle balade dominicale pour la Fiorentina , qui glane son premier succès de la saison.Après s’être farci le Napoli et la Roma lors des deux premières journées, l' Atalanta peut souffler avec la réception de Sassuolo . Ou pas. Sur un contre éclair, lesfont mentir les pronostics en ouvrant le score par Sensi, en balade solitaire au point de penalty, au sein d'une défense bergamasque un peu à l'ouest. Malheureusement pour Sassuolo Andreas Cornelius , l'attaquant de Bergame, a à cœur de montrer qu'il n'a pas seulement un blase super classe, mais aussi une jolie technique. Le Danois envoie ainsi un sacoche du gauche dans le but de Consigli. Joli, mais trop académique pour ce hipster d' Andrea Petagna , qui préfère marquer d'un coup de genou après un centre de Gómez. Un pion bizarre, mais important, puisqu'il permet à l' Atalanta d'enfin lancer sa saison.Pas grand-chose à se mettre sous la dent, jusqu'à une jolie inspiration de João Pedro . Le Brésilien glisse une passe maligne entre les défenseurs de Crotone Marco Sau se faufile dans l'espace et ouvre la marque, seul face à Cordaz. Ensuite, le néant absolu ou presque entre les deux équipes, qui offrent aux spectateurs de la Sardegna Arena l'opportunité de piquer un bon roupillon. Lesde Cagliari s'en remettront : leurs joueurs se rassurent enfin après avoir enchaîné deux défaites de rang.