La Fiorentina craque contre le Torino

Un match nul au goût de défaite.Ce lundi soir, tout commence bien pour la Fiorentina , puisque dès la huitième minute, Riccardo Saponara profite d'un cafouillage pour ouvrir le score. Et juste avant la mi-temps, c'est Nikola Kalinić qui double le score en calant une puissante tête sur corner. Le plus dur est fait ? Non, c'était sans compter sur l'abnégation d' Andrea Belotti À l'heure de jeu, l'attaquant italien manque un penalty, mais n'a pas le temps de tergiverser. À peine quatre minutes plus tard, il profite lui aussi d'un cafouillage pour réduire le score. Et en toute fin de match, il y va de sa petite reprise de volée au second poteau pour égaliser.Deux équipes assurées de terminer la saison dans la morne monotonie du ventre mou.