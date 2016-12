La Fio se paie Sassuolo

0

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un bonne opération pour la Fiorentina En s'imposant à domicile contre Sassuolo , les joueurs de Florence recollent au groupe de poursuivants qui luttent pour les places européennes derrière la Juventus (la Roma, Milan, Naples et la Lazio ). Et cette victoire qui fait du bien, les Violets la doivent en grande partie à Nikola Kalinić. L'attaquant croate signe un doublé, et de fort belle manière. Au bout de dix minutes, il claque une belle reprise de volée sur un ballon qui tombe de très, très haut.Mais c'est surtout sur le deuxième but que l'ancien du Dnipro impressionne. Sur un bon centre de Federico Chiesa , il place une douce madjer qui vient taper le poteau avant de rentrer. Histoire de faire le break juste avant la pause.En face, Sassuolo va bien réagir en seconde période, mais le but, beaucoup moins esthétique, de Francesco Acerbi , n'aura aucune utilité.Ce soir, c'est la beauté qui a triomphé en Italie . Et ça fait toujours plaisir.