La Fio frustre Gladbach, Tottenham déçoit encore

Nettement dominée par Mönchengladbach, la Fiorentina s'en est remise à un coup franc divin de Federico Bernardeschi pour l'emporter. Sinon, Tottenham est toujours aussi décevant en C3, tandis que le Chakhtar s'est joué avec difficulté du Celta Vigo.

Mönchengladbach 0-1 Fiorentina

Ludogorets 1-2 FC Copenhague

Olympiakos 0-0 Osmanlispor

La Gantoise 1-0 Tottenham

Astra Giurgui 2-2 Racing Genk

Celta Vigo 0-1 Chakhtar Donetsk

FC Rostov 4-0 Sparta Prague

La Viola a donc mis fin à son complexe germanique. En dix matchs face à des équipes allemandes, la formation florentine ne s’était imposée que deux fois dans toute son histoire. La Fio est d'ailleurs dès le début de la rencontre très largement dominée par un Gladbach enthousiasmant et conquérant. Mais complétement miro face aux cages. Patrick Herrmann se heurte ainsi à Tătărușanu après un une deux superbe avec Thorgan Hazard dans la surface. Puis, Lars Stindl , idéalement placé, envoie sa frappe dans la stratosphère avant que Fabian Johnson ne touche le poteau à cinq mètres des cages. C'est ballot, parce que la Viola obtient un coup franc aux vingt-cinq mètres juste avant la mi-temps. Et peut compter sur Federico Bernardeschi pour le tirer. Bien sûr, le prodige italien en profite pour nettoyer la lulu allemande. La seconde période sera légèrement plus équilibrée mais aussi plus fermée. Oscar Wendt vendange quand même une nouvelle occasion pour les Allemands, histoire de rester dans le ton du match. Résultat décevant pour les hommes de Dieter Hecking , supérieurs dans le jeu, mais complètement inefficaces.Tout sauf ridicule en phase de groupes de C1, Copenhague démontre d'entrée ne pas vouloir non plus faire de la figuration en Europa League. Avec la complicité de Ludogorets , puisque Anicet Abel , le défenseur de la formation bulgare, marque contre son camp dès la deuxième minute. Sympa. Sur les bons rails, les Danois doublent la mise par Youssef Toutouh , qui croise parfaitement sa reprise du droit. Sauf que Ludogorets peut toujours compter sur Claudiu Keseru. Le Roumain s'en va inscrire en fin de match un but immonde sur la ligne. De quoi permettre aux siens de garder bon espoir pour la suite.Sorti premier de son groupe de C3 comprenant notamment Villarreal Osmanlispor s'est forgé une réputation d'équipe pénible à jouer. L' Olympiakos et son public en ont fait la douloureuse expérience ce jeudi soir. La rencontre ,fermée de bout en bout, voit les Turcs fermer le jeu sans état d'ame face à une formation grecque sans solution offensive. C'est laid, mais suffisant pour permettre à Osmanlispor de préserver ses chances de qualification.A priori décidé à ne pas snober la C3 cette saison, les Spurs alignent d'entrée Kane, Dele Ali ou encore Alderweireld. Sans oublier leur facteur X, Moussa Sissoko . Malheureusement, Moussa et ses potes sont loin d’être dans un bon jour. Et envoient faire dodo les supporters de la Ghelamco Arena. Du coup,la Gantoise va tenter de placer une bonne blague belge pour égailler la soirée. Grâce à Jérémy Perbet , qui ouvre le score en deux temps dans la surface. Ce qui a le mérite de vexer les londoniens, qui se démènent grâce auxde Dele Ali, Eriksen et Kane. Un réveil trop tardif pour les Spurs, qui vont devoir montrer autre chose au retour s'ils veulent arrêter de se viander en Europa League. Timothy Castagne baffe d'entrée Giurgui dans son stade en marquant un but tout dégueu en deux temps dans la surface. Ce qui a le don d'énerver le numéro 10 roumain, Constantin Budescu , qui égalise d'une patate à l'entrée de la surface. Le chassé croisé continue quand Trossard redonne l'avantage aux Belges à la 83e minute avant que Takayuki Seto , le milieu défensif japonais de Giurgui, n'égalise en toute fin de match. Un final haletant pour conclure une rencontre pas dégueulasse.On connaissait déjà la colonie brésilienne du Chakhtar. Mais le club ukrainien va aussi prospecter ailleurs en Amérique du sud. La preuve avec l'Argentin Gustavo Blanco , qui conclut seul face au but, après avoir profité d'un travail impeccable de Marlos , son coéquipier... Brésilien. On ne se refait pas. Le Celta, tentera bien de réagir par Roncaglia et ce bon vieux Daniel Wass mais rien de suffisamment dangereux pour inquiéter la défense de Donetsk. Victoire à minima pour le Chakhtar, première équipe à battre le Celta dans son antre en C3 cette saison.Un coup de boule de Miha Mevlja , le défenseur de Rostov , pour ouvrir le score et les hostilités au quart d'heure de jeu. Le Sparta se retrouve vite largué et l'expulsion précoce de son milieu de terrain, Konaté, n'arrange pas les affaires du club tchèque. Du coup, Dimitri Poloz en profite pour doubler la mise pour les siens de la tête, esseulé dans la surface. Christian Noboa n'a plus qu'à plier la rencontre peu avant la mi-temps d'un bon vieux pointu des familles. Azmoun ajoute un quatrième pion en seconde période. Rideau. De quoi permettre aux Russes d'aborder pépère le match retour en République Tchèque.