La Fio éteint le Napoli

Napoli (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, Zielinski. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Fiorentina (4-3-3) : Sportiello - Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi - Benassi, Badelj, Veretout - Chiesa, Simeone, Thereau . Entraîneur : Stefano Pioli.

Solide comme un roc.Bien en place, la Fiorentina a stérilisé les offensives d'un Napoli pénalisé par l’absence pour blessure de Lorenzo Insigne . Les hommes de Sarri ont un mal fou à ambiancer la première période, et c'est laqui fait passer quelques frissons dans les travées du San Paolo. Mais Giovanni Simeone et Cyril Théréau voient leurs tentatives détournées par Reina.La suite sera moins aisée pour la Naples se bouge sérieusement les miches et bombarde sans s’arrêter la cage des Florentins. Zielinski, bien lancé par Allan à l'entrée de la surface, envoie d'abord une galette dans l'espace. Puis Hamsik voit une de ses frappes lointaines flirter avec le poteau. Enfin, Mertens manque le coup de grâce, seul à droite des seize mètres, en tirant en plein dans les gambettes de Sportiello.Une brochette d'occasions manquées qui accouchent d'un bon vieux zéro-zéro, le premier entre les deux équipes depuis six ans. Un score neutre qui n'arrange pas le Napoli. Lesmanquent l'occasion de reprendre la première place de la Serie A à l' Inter