La finale de la Coupe maintenue au Calderón ?

Les Matelassiers de Madrid risquent de ne pas en dormir.Malgré un accord en début de saison pour que la finale se joue au stade Vicente -Calderón, depuis l'élimination desen demi-finale, les supporters font pression sur leur président pour qu'il refuse d'accueillir le Barça et Alavés en mai prochain. Jouer à Madrid avait pour but de rendre hommage au stade de l'Atlético : lesdéménageront dès la saison prochaine au Wanda Metropolitano. Seulement, les supporters ne veulent pas que le dernier match dans leur enceinte n'implique pas leur équipe.Du coup, les scénarios possibles se sont bousculés. Le Bernabéu a été évoqué, mais Florentino Pérez refuse. Alavés a proposé le San Mamés, mais c'est impossible (Guns N' Roses y donne un concert dans les jours qui suivent), tandis que le Barça voudrait le jouer dans son stade Aujourd'hui, la Fédération espagnole de football se réunit et devrait en profiter pour discuter du sujet. Selon les sources consultées par le quotidien, aucun des scénarios proposés n'entre dans les plans de la Fédération. Seul le Camp Nou est envisagé, mais Alavés ne semble pas prêt à accepter. On se dirige donc bel et bien vers une finale au Calderón.En attendant, selon l'émissionde la chaîne Cadena Ser, la direction de l'Atlético serait entrée en discussions avec le président de la FEF, pour que leur nouveau stade devienne, dans le futur, le lieu définitif de la finale.Voilà qui éteindrait (peut-être) enfin cette polémique éternelle.