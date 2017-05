La finale de la Coupe d'Italie avancée

0

TP

Concours de circonstances.La finale de la Coupe d' Italie entre la Juventus et la Lazio Rome a été officiellement avancée au 17 mai. Initialement prévue le 2 juin, la date a été changée à cause de la qualification de la Vieille Dame en finale de la Ligue des champions, qui aura lieu le 3 juin prochain.La Juve compte beaucoup sur la Coppa pour continuer à croire en un triplé historique et devenir la deuxième équipe italienne à le réaliser après l' Inter en 2010. En face, la Lazio vendra chèrement sa peau après être venue à bout de l' AS Roma , le grand rival, au tour précédent.Coppa Troopas.