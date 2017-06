La finale de la C1 pour lancer le foot féminin ?

Vidéo

Les femmes sont à l’honneur ce jeudi soir et elles comptent bien le rester.L’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, qui s’affrontent ce jeudi en finale de la Ligue des champions féminine, devraient offrir une belle publicité pour le football féminin, au Cardiff City Stadium (alors que les hommes jouent au Millennium Stadium).L’UEFA a décidé de profiter de cette affiche pour lancer sa campagne «» avec un clip pour promouvoir le football féminin. Plusieurs stars comme Ada Hegerberg, Alex Morgan et Cristiane animeront aussi un show avant la finale.