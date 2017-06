La finale de la C1 2019 se jouera à Madrid ou à Bakou

HL

La Bakoupe d'Europe.Dans un communiqué publié sur son site internet, l'UEFA a annoncé mercredi soir, qu'elle avait reçu deux dossiers de candidature pour la réception de la finale de la Ligue des champions 2019. Les villes qui souhaitaient recevoir l’événement avaient jusqu'au 6 juin 2017 pour envoyer leur candidature. Finalement, c'est Madrid et Bakou qui ont fait ce choix pour succéder à Kiev, qui accueillera l'édition 2018.Pour Madrid, c'est le futur stade de l' Atlético , l'Estadio Metropolitano ou aussi appelé stade de la Peineta, qui a été présenté comme possible stade hôte. Alors que les travaux de construction de la prochaine arène dessont encore en cours, le stade devrait jouir d'une capacité d'environ 69 000 places. Pour Bakou, capitale de l’ Azerbaïdjan , c'est la toute nouvelle enceinte du stade olympique de Bakou, construite à l'occasion des premiers jeux européens en 2015, qui a été retenue. Elle peut accueillir environ 69 000 spectateurs également et reçoit déjà la sélection nationale d’Azerbaïdjan.La réponse donnée par le comité exécutif de l'UEFA devrait être rendue le 21 septembre prochain. Si Bakou est choisi, il s'agira de la première finale de C1 disputée en dehors du sol européen.