La FIFA veut reformer les trêves internationales

LG

Trêvolution.Toujours critiquées pour pomper l’énergie des joueurs et leur infliger des blessures – comme N'Golo Kanté hier soir –, les trêves internationales vont être remodelées par la FIFA, d’après la BBC. Après avoir consulté les instances des clubs et des fédérations nationales, la FIFA pourrait choisir d’allonger les trêves internationales, tout en en supprimant quelques-unes. Pour rappel, les trêves internationales sont actuellement au nombre de quatre par an (septembre, octobre, novembre et mars). Un problème qui restera compliqué à résoudre, puisque le calendrier des rencontres entre sélections est programmé jusqu’à l’année 2024.D’ici là, on aura tout le temps d’écouter les entraîneurs râler après le retour de joueurs blessés.