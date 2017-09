La FIFA va autoriser les commémorations du 11 novembre dans les stades

LG

Le fameuxIl y a un an, les Fédérations britanniques de football étaient mises à l’amende par la Fifa. La raison ? Les joueurs portaient des brassards noirs munis de coquelicots, symboles de l’armistice du 11 novembre 1918, et une minute de recueillement avait été organisée avant des rencontres internationales. Incluses dans «» , ces commémorations avaient été bannies des stades par la Fifa, ce qui avait énormément choqué Outre-Manche.Le tort semble réparé, puisque la Fifa a révisé son jugement en accordant quelques symboles politiques d’ «» , si toutefois les deux équipes confrontées sont d’accord. Les messages à caractère religieux ou portant atteinte personnelle ne sont, eux, toujours pas autorisés et aucune exception ne sera faite, précise l’instance mondiale.