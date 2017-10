La FIFA sanctionne sept fédérations pour des chants insultants

2

Non contentes de s’affronter pour les qualifications du Mondial 2018, les sélections américaines se disputent aussi le classement des plus grosses amendes.Le Chili , le Brésil , le Pérou , l’Équateur, l’ Argentine et le Mexique se sont vus sanctionnés d’amendes par la FIFA, pour des chants homophobes entendus lors de la dernière journée des qualifications du Mondial 2018. L’instance mondiale a tranché en annonçant le montant des amendes lundi, via un communiqué.La palme revient à l’AFA, la Fédération argentine, avec deux amendes récoltées pour un montant total de plus de 56 000 euros. Suivent le Chili (30 000), le Pérou et l’Équateur (environ 20 000 euros), et enfin le Brésil et le Mexique , bons derniers avec 8 700 euros de prune chacun. À noter que le Mexique se rattrape au classement cumulé des amendes, en ayant dû payer plus de 2 millions d’euros pour chants homophobes depuis le Mondial 2014. L’ Uruguay a quant à elle choisi de jouer la touche de l’originalité, en se faisant sanctionner de 20 000 euros, mais pour des chants insultants cette fois-ci.Une belle bande de vainqueurs, donc.