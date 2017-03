La FIFA rejette l'appel de Séville

0

AL

La FIFA a besoin d'argent depuis que Sepp n'est plus là.L'année dernière, le FC Séville et d'autres clubs, dont Santos et Twente, avaient été condamnés à payer des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir enfreint les règles de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers (TPO). Cette TPO est entrée en vigueur depuis le 1janvier 2008 et a été modifiée en mai 2015.Le club andalou avait décidé de faire appel, mais, ce vendredi, la commission du recours de la FIFA a annoncé qu'elle rejetait l'appel du FC Séville , laissant intacte la décision de la commission de discipline de la FIFA. Lessont donc reconnus coupables d'avoir «» , peut-on lire sur le site de la FIFA.Ils devront donc payer une amende d'une cinquantaine de milliers d'euros, et reçoivent un avertissement de la part de l'instance mondiale du football.50 000 euros, ce n'est jamais que le quart du tiers de la moitié du dixième du prix auquel ils ont vendu Krychowiak au PSG , donc ils s'en foutent quand même un peu à Séville.