La FIFA met fin à la suspension du Koweït

De retour dans leSuspendu depuis deux ans, le Koweït va retrouver la saveur des matchs officiels. Gianni Infantino, après avoir vu la situation du petit pays du Moyen-Orient s'améliorer, a annoncé cette décision ce mercredi. Le Parlement koweïtien vient d'adopter une loi pour mettre fin aux ingérences du gouvernement dans les affaires sportives, qui étaient la cause de cette suspension.En janvier dernier, l'instance internationale avait refusé de lever cette sanction et attendait de vrais changements. Les sélections et clubs du pays vont de nouveau pouvoir participer aux compétitions internationales.Il faudra donc compter sur eux pour la coupe du Monde 2022. Non ?