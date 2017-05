La FIFA maintient les suspensions des fédérations du Koweït et du Guatemala

0

C'est l'heure de la minute corruption.Lors de son 67congrès à Bahreïn, ce jeudi, la FIFA a maintenu les suspensions des fédérations du Koweït et du Guatemala pour «» . Les fédérations présentes ont voté le maintien de ces sanctions, prononcées en décembre 2015 pour le Koweït et en octobre 2016 pour le Guatemala , à 96% et 99%.Concrètement, cela signifie que l'équipe nationale et les clubs des pays concernés ne pourront prendre part à aucune compétition internationale et leurs fédérations ne peuvent plus recevoir de fonds venant de la FIFA.Il ne leur reste plus qu'à s'organiser leur petite Coupe du Monde de leur côté.