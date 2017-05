La FIFA lève la sanction d'un dirigeant qatari

2

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout est bien qui finit bien.Après avoir été condamné à une suspension d'un an de toute activité liée au football, assortie d'une amende de 20 000 francs suisses (environ 18 000 euros), le Qatari Saoud Al-Mohannadi, vice-président de la Confédération asiatique et de l'association qatarie de football, a vu sa sanction levée par la commission de recours de la FIFA. M. Al-Mohannadi avait été reconnu coupable par la commission d'éthique de «» dans le cadre d'un dossier lié à l'attribution du Mondial 2022.» , explique l'organisation dans un communiqué. Les articles concernés font référence à l'obligation de déclaration, de coopération et de rapport ainsi qu'à l'obligation générale de collaboration.De quoi donner pas mal d'espoir à François Fillon.