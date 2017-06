La FIFA au rapport

Lundi, le quotidien allemand Bild a commencé à dévoiler le rapport Garcia sur les attributions de la Coupe du monde à la Russie et au Qatar. Dans l'urgence, la FIFA a décidé de publier l'intégralité du rapport dès mardi. Pourquoi cette accélération du calendrier et surtout, quelles conséquences sont à prévoir ?

Cette fois, Reality Winner n'y est pour rien . D'ailleurs, Donald Trump n'a probablement pas grand-chose à faire de la dernière fuite touchant le. Entre deux Football Leaks, c'est le journal allemandqui est venu secouer l'instance patronne du football mondial lundi, en lançant la publication, étalée sur plusieurs jours, du rapport Garcia sur l'attribution des coupes du monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Bousculée, la FIFA a répondu vingt-quatre heures plus tard en publiant le rapport, près de trois ans après sa finalisation. Dans le but de se défausser sur d'anciens dirigeants récemment partis, mais surtout d'allumer les contre-feux. Car en fait, il n'y aurait aucune preuve d'actes illégaux dans les 430 pages du document longtemps gardé secret. Vraiment ? Mais alors, pourquoi avoir tant tardé à tout balancer si tout le monde estPour bien saisir en quoi la révélation du rapport Garcia constitue un événement, il faut d'abord rembobiner le film. 5 septembre 2014 : Michael J. Garcia, ancien procureur américain spécialisé dans la lutte contre le terrorisme international, remet à la FIFA son rapport d'enquête sur les conditions d'attribution des Mondiaux à la Russie et au Qatar. Plus de 400 pages potentiellement explosives que Hans-Joachim Eckert, alors président de la chambre de jugement du comité d'éthique de la FIFA, décide rapidement de ne pas rendre publiques. Invoquant les actions en cours contre divers membres de l'institution, il se contente d'une synthèse de 42 pages, publiée le 13 novembre, dans laquelle il évoque des «» , mais «» ne pouvant être qualifiées de «» . Garcia riposte, dénonce «» et fait appel de la décision. Las, le 16 décembre 2014, son appel est rejeté. L'Américain rend son tablier dès le lendemain, estimant dans sa lettre de démission qu' «» . Rideau sur l'aventure footballistique de Michael J. Garcia, depuis devenu juge associé de la Cour d’appel de New York.Pourtant, deux jours plus tard et à l'unanimité des voix, la FIFA annonce que le rapport sera rendu public... «» et surtout «» . Puis, pendant plus d'un an, le secret le plus convoité du football mondial dort dans le coffre de Marco Villiger, directeur juridique et secrétaire adjoint de la FIFA. Et si, à l'occasion des élections début 2016, plusieurs candidats annoncent vouloir dévoiler le document dès leur accession au trône, Gianni Infantino se montre lui plus réservé pendant sa campagne, renvoyant au comité d'éthique, seul habilité à allumer la lumière sur le Report on the inquiry into the 2018/2022 FIFA World Cup™ bidding process Or, c'est précisément de ce côté-là que sont intervenus plusieurs changements majeurs, début mai. Le Suisse Cornel Borbély, successeur de Michael J. Garcia, a été remplacé par l'avocate colombienne Maria Claudia Rojas à la tête de la chambre d'instruction, tandis qu'Eckert a laissé sa place de président de la chambre de jugement au juge grec Vassilios Skouris. Alors, mardi, la FIFA s'est empressée de renvoyer la responsabilité de la non-publication sur les épaules des ex : «(...)(...)» C'est bien connu, les absents ont toujours tort.Dans son communiqué, la FIFA précise également vouloir publier le rapport «» . Puis conclut, sereine, qu' «» . À en croire la FIFA, le rapport Garcia ne serait en fait qu'un pétard mouillé. Les mots de Peter Rossberg, journaliste de, en préambule de la publication lundi, donne une explication de la tranquillité affichée par la Fédération internationale de Football Association : «» Et s'il ajoute que «» , il reste que le point crucial – des preuves solides permettant une contestation judiciaire des processus d'attribution – ne semble pas atteint. Même si, selon Rossberg, «(...)» . Ce qu'on appelle un secret de polichinelle.Le fait, écrit, «» juste après l’attribution de la compétition au Qatar, le 2 décembre 2010, ou que «(virés par Sandro Rosell, alors consultant pour le comité de candidature qatari et aujourd'hui en prison, ndlr) Ricardo Teixeira, ndlr) » serait donc insuffisant pour invalider les attributions litigieuses. Ou encore que des dirigeants possédant le droit de vote soient invités en jet privé par la Fédération qatarie à faire la fête à Rio : pratiques amorales, mais pas illégales.Finalement, si la publication du rapport ne risque pas de faire bouger les lignes déjà dessinées à grand renfort de valises, elle lève aussi un voile opaque sur les détails du fonctionnement de la FIFA. Un rapport qui, directement ou indirectement, a conduit à ce que treize des vingt-deux membres du comité exécutif ayant participé au scrutin du 2 décembre 2010 soient touchés, parfois coulés, par les enquêtes. Si énormément reste à faire, la compréhension des mécanismes à l'œuvre du côté de Zurich constitue quoi qu'il arrive un pas indispensable vers une réforme en profondeur. Pendant ce temps, à New York, le juge Garcia peut être satisfait : plus sûrement que le crime, son travail va finir payer.