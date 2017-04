La FIFA, à qui perd gagne

Le 7 avril, la FIFA a annoncé des pertes annuelles de près de 350 millions d'euros. Un chiffre inhabituel expliqué par la situation interne actuelle, mais pas seulement. Et surtout, un résultat qui devrait être bien vite effacé.

579

Business model et affaires judiciaires

« La FIFA prévoit une hausse continue de ses revenus »

La petite entreprise FIFA

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

369 millions de dollars. Le 7 avril, la FIFA rend public son dernier chiffre-clé et, pour une fois, il n'y est pas question de détournements, pots-de-vin et autres magouilles de la tentaculaire patronne du football mondial. Enfin, pas directement. Ces 369 millions de dollars, soit 347 millions d'euros, représentent les pertes nettes réalisées par l'organisation sur l'année 2016. Et si le rapport financier évoque en exergue «» , Alejandro Domínguez , le patron de la Commission des finances, ne semble pas inquiet pour autant, car «» . Mais alors, la FIFA serait-elle subitement devenue une œuvre de charité distribuant son argent sans regarder à la dépense ? Non, évidemment. Au contraire même : en bonne gestionnaire de ses intérêts, elle sait qu'il faut parfois investir avant de pouvoir engranger les fruits de son effort. Mieux, c'est l'essence de l'activité de la Fédération internationale de football association.Lede la FIFA, Nathalie Henaff et Didier Primault le connaissent bien. C'est même un sujet d'étude privilégié pour les deux économistes du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, la référence française en la matière. Alors, lorsqu'il est question des comptes de la FIFA, Didier Primault n'hésite pas un instant : «(rires) » Et le directeur général du CDES de préciser sa pensée : «» Voilà pourquoi, malgré les pertes de l'exercice, le rapport financier peut avancer sans trop se risquer, que «(2015-2018, ndlr)» .Mais le résultat annoncé en 2016 n'est pas anodin pour autant. Pour la première fois au XXIsiècle, la FIFA va connaître trois résultats opérationnels déficitaires de suite : 117 millions de dollars en 2015, 391 millions cette année, 489 millions annoncés pour 2017. Trois années qui correspondent au grand ménage en cours au sein de l'organisation, depuis l'interpellation le 27 mai 2015 de sept de ses dirigeants, la veille de son congrès annuel. «» , confirme Didier Primault. De fait, en juin 2016, des soupçons d'enrichissement personnel se font jour, portant notamment sur les indemnités de départ de MM. Blatter, Valcke et Kattner, pour un montant total de 80 millions de dollars. Il a aussi fallu payer des frais juridiques, à hauteur de cinquante millions de dollars en 2016. Sans oublier l'amortissement de «» pointés du doigt par la nouvelle direction (musée du football, hôtel Ascot acheté par la FIFA en 2014...). En bref, une période sombre de bout en bout pour l'institution.Malgré tout, si la FIFA avance confiante, c'est parce qu'elle sait qu'elle a, normalement, mangé son pain noir. Après une année 2016 à organiser la Coupe du monde féminine U20 en Papouasie Nouvelle- Guinée , après une Coupe du monde de beach-soccer aux Bahamas en 2017, les choses sérieuses vont reprendre en 2018. D'après le rapport financier, «» . Plus loin, le rapport précise la répartition desdites recettes, par poste : «(...)» En France , où la dépendance de la Ligue 1 aux droits télé est régulièrement pointée du doigt, le chiffre interpelle. Mais pas l'économiste du sport : «En outre, le football reste le roi des jeux et cette position lui confère un avantage certain, d'après Didier Primault : «» Soit le temps de prévoir l'avenir, à condition de ne pas faire n'importe quoi.Car il existe un scénario du pire. Preuve en est, le bas de laine constitué depuis 2002 par la FIFA. Depuis cette année-là, les réserves de l'organisation à but non lucratif ont été constituées pour atteindre un record prévu de 1,65 milliard d'euros en 2018. Une idée venue du CIO, conscient qu'en cas de boycott ou d'annulation, pour une raison ou une autre, de sa compétition-phare, les revenus afférents s'envoleraient aussitôt. Mais pour Didier Primault, c'est plutôt de l'intérieur que peut venir le danger : «» In fine, c'est bien l'argument économique qui pourrait être à l'origine du retour de l'éthique au sein de la FIFA. La peur de tuer la poule aux œufs d'or, en somme. En attendant, il faut se serrer la ceinture : Gianni Infantino a réduit son salaire de 58% par rapport à son prédécesseur, soit un maigre 1,4 million d'euros. La FIFA connaît la crise, mais une crise bien à elle.