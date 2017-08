La fiche du PSG

La saison 2017-2018 sera-t-elle celle du retour du « Champion mon frère » ? Les matchs de préparation estivaux du PSG incitent à douter, la tournure que prend le mercato incite à y croire.

1

Le coup de soleil de l'été

Had a nice holiday off, now back to work ‼️ merci à toi @ydnarphoto pour 🎥 👌🏽👍🏽 #AllEyezOnMe Une publication partagée par Layvin Kurzawa 20 (@kurzawa_20) le 30 Juin 2017 à 11h22 PDT

Attention talent !

L'équipe type

Coefficient de solubilité dans une République en marche : 55% rue du Faubourg-Saint-Honoré

Taux de résistance à Kylian Mbappé : 180 millions d'euros

Le quiz

Par Alexandre Doskov

Nous sommes en juin 2017 après Jésus-Christ. Tout la Gaule prépare ses vacances... Toute ? Non ! Un irréductible gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour Hatem Ben Arfa . Réfugié sur une plage en marcel jaune, le Parisien a inauguré l'été en postant sur Instagram une vidéo inimaginable dans laquelle ses abonnés pouvaient l'admirer s'entrainer dans le sable avecde 2Pac en musique de fond. Dans la foulée, la jeunesse parisienne pétait complètement les plombs et ressuscitait le rappeur tombé sous les balles en 96 à grands coups de photos absurdes. Layvin Kurzawa est entré dans la danse mi-juin, en lâchant un cliché de lui sur une terrasse aux USA en chaussettes-claquettes avec un bandana rouge sur le crane. Quelques jours plus tard, il nous offrait une vidéo résumant ses vacances américaines sur fond de, dans laquelle il arborait sa collection de bandanas. Également en vacances aux Presnel Kimpembe a ensuite repris le flambeau avec une pelletée de photos de gangsters, entre chemise ouverte, bijoux et bandanas. Bref, en quelques semaines, 2Pac est revenu d'entre les morts grâce aux délires instagramés des gars du PSG , et peu importe si Kimpembe avait à peine un an quand Shakur s'est fait plomber. En revanche, attention à cette photo de Lucas au volant d'une décapotable dans les rues de Miami avec Marquinhos et d'autres amis casquette à l'envers derrière. Car la dernière fois que Tupac a pris la voiture...Le monde du football en a marre des transferts à trois chiffres et de l'argent qui pourrit la passion. Le peuple pourrait donc bien trouver un héros en la personne d' Edinson Cavani , recruté pour un prix minuscule par Paris il y a quatre ans. Petit attaquant uruguayen réputé bigrement efficace devant le but, Cavani a tout pour devenir la nouvelle coqueluche du PSG . Sympathique et bourré de talent, Edinson a déjà joué à de nombreuses reprises pour la sélection uruguayenne et faisait les beaux jours du Napoli avant d'atterrir en terre parisienne., et c'est important pour un club comme le Paris-Saint Germain où la communication est au moins aussi importante que l'aspect sportif, Cavani est très à l'aise quand il s'agit d'agiter sa crinière soyeuse devant les caméras comme il l'a déjà prouvé dans quelques pubs. Affaire à suivre, donc.Kevonse Trappeola - Kurzawa, Marquinhos Silva , Alves - Rabiot, Verratti, Motta - Draxler, Cavani, Di María (en attendant Neymar Le Président de la République est né à Amiens, supporte l'OM, mais s'adapte plutôt bien à la vie parisienne depuis qu'il crèche au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Des défilés sur les Champs-Élysées, des cérémonies aux Invalides, des ballades au château de Versailles avec Poutine, des séances de sport sur la Seine avec Anne Hidalgo pour faire la promo des JO Paris 2024... Macron est devenu un vrai titi parisien, bat le pavé, traine sa carcasse dans les artères de la ville lumière, et son gang de Marcheurs lui a emboité le pas en prenant la cité d'assaut aux législatives.Six mois après s'être fait anéantir par Neymar en Ligue des Champions, le PSG est prêt à claquer le prix de deux Paul Pogba pour le faire venir. Pour résumer, Paris n'est pas du genre à affronter ses démons et préfère passer à la caisse pour les embrigader. Contrairement au Brésilien, Kylian Mbappé n'a jamais été très à l'aise contre le PSG et la défense parisienne a pout l'instant été épargnée par ses percées. Oui, mais mieux vaut prévenir que guérir comme dit l'adage. La question de la hiérarchie et du niveau gardiens ne semblant toujours pas réglée, aucun renfort n'étant arrivé en défense centrale pendant l'été, Paris n'a aucun intérêt à prendre des risques. Monaco demande 180 millions d'euros pour son gamin ? Va pour 180 millions. Un montage financier bidon et à la limite du légal en tripotant aux droits à l'image du joueur et en lui filant un rôle d'ambassadeur de la Coupe du monde 2022 au Qatar histoire de, et n'en parlons plus. Kylian Mbappé peut devenir un joueur du PSG en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, où il fera un remarquable remplaçant de Neymar les soirs de Coupe de la Ligue.