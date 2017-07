La fiche du Dijon FCO

La recette du fighting-spirit à la bourguignonne a porté ses fruits la saison dernière pour permettre au DFCO d’assurer pour la première fois son maintien en Ligue 1. Mais puisque quelques ingrédients ont disparu cet été (Diony, Lees-Melou, Martin), Olivier Dall’Oglio va devoir se remettre aux fourneaux pour que son affaire tourne. Et tant pis s’il faudra repasser pour le plaisir des yeux.

Par Mathieu Rollinger

Dijon s’était presque fait à l’idée que cette seconde saison d'affilée dans l’élite se ferait sans Baptiste Reynet . Grand artisan de la montée en 2016 et gars sûr de la défense bourguignonne, le gardien a été victime d’un jeu en triangle. Montpellier avait fait de lui sa priorité dès le mois de mai, pendant que le DFCO avait en tête de récupérer le Lorientais Benjamin Lecomte en cas de mouvement. Sauf qu’une guerre de préfectures a éclaté entre Dijon et Montpellier, faisant capoter l’opération. «, ruminait Laurent Nicollin dans les colonnes de, avant de s’en prendre à Olivier Delcourt son homologue dijonnais.Après quoi, le président dijonnais a tenté de calmer le jeu en rappelant que «» et que les négociations n’ont pas abouti à cause de l’empressement des Sudistes. Finalement, c’est Benjamin Lecomte qui a filé dans l’Hérault et Reynet s’est résigné à rester une saison de plus en Bourgogne. Pensée à une autre victime collatérale de cette partie de chaises musicales : Geoffrey Jourdren , exilé du côté de Nancy, à qui le MHSC doit en grande partie son palmarès.Si le départ de Loïs Diony à Sainté a été compensé officiellement par l’arrivée de Benjamin Jeannot , celui qui aura une belle carte à jouer cette année sur le front de l’attaque bourguignonne est Mamadou Khady Thiam. Le Sénégalais de 22 ans revient d’une saison en prêt à Clermont où il s’est fait les dents. En Auvergne, il a multiplié par six son temps de jeu et inscrit neuf buts sous les ordres de Corinne Diacre. «, a noté Olivier Dall’Oglio dans» En l’alignant en pointe lors de tous les matchs amicaux estivaux, le coach du DFCO lance des signaux indiquant que son éclosion est proche. Et avec sa pointe de vitesse, son explosivité et ses folies capillaires, Mamadou Thiam a tout pour devenir le Nicolas Pépé de cette saison 2017-2018. Marcelo Bielsa a déjà un œil en Côte d’Or.Reynet – Lang, Lautoa, Yambéré, Haddadi – Sammaritano, Abeid, Marié, Saïd – Tavares, Jeannot.Une République en marche sait qu’une région historiquement socialiste comme la Bretagne est un réservoir de nouveaux alliés, à chercher parmi les déçus de l’ordre ancien. C’est ainsi que Jean-Yves Le Drian, président de la région et ministre de la Défense de Hollande, est entré dans la galaxie jupitérienne dès le début de sa constitution. Un filon que Dijon n’a pas hésité à exploiter puisque le club bourguignon est allé récupérer Benjamin Jeannot et Wesley Lautoa, deux Merlus encore sous le choc de la relégation de l’institution lorientaise, et Wesley Saïd, insoumis rennais n’arrivant pas à exister médiatiquement derrière le chef de file Gourcuff. En espérant que ça ne tourne pas en une Richard Ferrand.La chance de Dijon face au prodige, c’est qu’il rencontre Monaco le 12 août. Soit le moment où les spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé seront aux plus fortes. À moins qu’il ne se serve de cette rencontre pour prouver à l’Europe entière qu’il est sur la base d’une nouvelle saison démente. Et quand les Bourguignons recroiseront l’équipe princière dans la froideur du mois de février, ils pourront sortir leur paire de grognards pour serrer de près le Kyky : un duo Cédric Varrault Florent Balmont , 74 ans et 744 matchs de Ligue 1 à eux deux. La lenteur assumée et compensée par le vice et l’expérience : elle est peut-être là la clé qui permettra de verrouiller Mbappé et d’écrire sous nos yeux une des plus belles fables de la saison.