La fiche de Troyes

Resteront-ils en Ligue 1 plus d'une saison ? Feront-ils mieux que les 18 points de 2015 (en 2016, plus personne n'y croyait) ? Leur recrutement plein d'appétit fera-t-il l'affaire ? Réponse certainement avant la 32e journée.

92' : Fin du match. L'#ESTAC s'incline 1-0 face à une belle formation de l'@UNFP. #ESTACUNFP — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 15 juillet 2017

Par Ugo Bocchi

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trois amicaux et trois matchs sans perdre. Un sans-faute pour un plein de confiance du côté de l'ESTAC. Et puis la surexposition aux UV, le match de trop de cette préparation estivale. Le 15 juillet dernier, les Troyens s'inclinent face aux joueurs de l'UNFP. Non pas qu'on sous-estime le niveau des chômeurs du foot, absolument pas. Mais c'est le genre de détail qui peut raviver de très vilaines cicatrices... #18points.Surtout quand on voit comment Souleymane Sawadogo, que la Berrichonne de Châteauroux n'a pas souhaité prolonger la saison dernière, s'est baladé dans la défense auboise à l'heure de jeu (à partir de 2'50 sur la vidéo). Allez, courage.Prénom : Bryan. Nom : Pelé. Autant dire que le tout petit breton frappe fort d'entrée. Mais s'il n'y avait que ça. Percutant, inventif, foufou on ne s'ennuie jamais avec lui. Et si on lui a souvent reproché son inconstance à Lorient ou à Brest, sa saison dernière - il finit à sept passes décisives et trois pions - prouve qu'il commence à mûrir. Dans l'Aube en tout cas, il a plutôt intérêt à filer droit aux côtés de Benjamin Nivet , vétéran parmi les seniors.Samassa - Obiang, Vizcarrondo, Giraudon, Cordoval - Dingome, Azamoume, Nivet, Pelé, Grandsir - Niane.Titulaire d'un bac +3 en management du web, joueur de foot professionnel en Ligue 1, Jonathan Tinhan a décidé de se lancer dans une autre licence : «» , confie-t-il à l'. Et puis il y a aussi Stone Mambo , jeune bachelier du club et très bien mentionné en section économique et sociale. C'est peu dire que les Troyens auraient largement leur place et le temps (en fin de saison) de rejoindre la société civile à l'Assemblée.Avec un gardien qui mesure 1m97 ou 1m98 selon les jours (cf sa page wikipédia) et qui se trouve être l'homonyme exact d'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'OM, mais aussi deux briscards tels que Vizcarrondo et Nivet, ou encore un renard des surfaces que les youtubeurs ont surnommé El Loco Trezegol (ce qui n'enlève rien au talent d'Adama Niane soit dit en passant) tout porte à croire que les Troyens vont se faire siroter par le joyau du rocher. Surtout que c'est contre l'ESTAC que Kylian a marqué le premier but professionnel de sa carrière. En gros, ça sent très mauvais pour eux. Contre Monaco, en tout cas. Concernant le reste, l'Espérance Sportive de Troyes porte bien son nom.