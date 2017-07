La fiche de Strasbourg

De retour en Ligue 1 pour la première fois depuis 2008, et ce, après avoir regardé la disparition dans les yeux, le Racing pourra compter cette saison sur un président prudent, un nombre d'abonnés record, mais espère surtout pouvoir s'en sortir. Car tout a peut-être été trop vite. Tant pis, la Meinau salive déjà.

2

Le coup de soleil de l’été

Attention talent !

L'équipe type

Coefficient de solubilité dans une République en marche : 25%

Taux de résistance à Kylian Mbappé : 27%

Le quiz

Par Maxime Brigand

Fin juin, Jean-Michel Aulas a inventé la présentation d'un joueur – Bertrand Traoré - face à la presse sans officialisation et sans joueur. Temps de gestation : un peu plus de deux heures avant de voir enfin débarquer l'ancien bébé de l' AJA au terme d'une journée lunaire. Le Racing Club de Strasbourg est joueur, alors le 13 juillet dernier, il aura fallu attendre presque cinq heures pour voir enfin apparaître le gardien de but Bingourou Kamara , arraché à Tours . Bilan : 27 bouteilles d'eau écoulées, des caramels au beurre salé filés aux journalistes, quelques «» , deux-trois siestes cachées dans la salle de presse de la Meinau et une photo officielle finalement lâchée sur les coups de 18h20. Kamara concède que tout ce bordel a pris «» , mais tout est réglé. Alexander Vencel peut aller renfiler sa veste Hummel.On a tous quelque chose en nous de Douglas Ross. Benjamin Corgnet peut-être un peu plus que les autres. Dans une autre vie, le petit prince de Thionville aurait pu cavaler en blouse ou empiler les heures au fond de la boutique Krys de Saint-Mathieu-de-Tréviers pour transformer avec classe un BTS optique gratté après avoir refusé de rejoindre Dijon à l'hiver 2009. Mais Ben a décidé de surfer sur ses promesses et en est devenu une. L'histoire raconte qu'un jour, Corgnet s'est retrouvé dans une équipe type d'Eurosport aux côtés de Bastien Schweinsteiger et Franck Ribéry . Fou, non ? C'était hier, soit un temps que les supporters des Verts ne souhaitaient pas connaître car en quatre saisons dans le Forez, Benjamin Corgnet se sera globalement planté malgré un chouette premier exercice. Résultat, le voilà obligé de changer de catégorie et d'étiquette. Place désormais au quotidien d'un «» . Corgnet, soyons sérieux.Kamara – Lala, Mangane, Martinez, N'Dour – Grimm, Aholou – Bahoken, Corgnet, Liénard – Da Costa. Thierry Laurey , assisté de son sourcil fou.Débusqué de sa chaise par quelques fouines lors du premier meeting donné par Jupiter le 12 juillet 2016 à la Maison de la Mutualité, Roland Ries, le maire PS de Strasbourg – qui avait promis de ne faire qu'un mandat, nous on en compte déjà deux -, avait juré qu'il ne changerait pas d'équipe. «» , avait-il quand même glissé, pour prévenir. Puis, le bordel : Emmanuel Macron a été élu et le conseil municipal de Strasbourg a explosé en plein vol. Résultat, la majorité municipale se bouffe aujourd'hui entre quatre camps magnifiques : les Marcheurs, la Coopérative – les anciens soutiens d'Hamon -, quelques PS qui résistent et EELV. Rien d'illogique quand on sait que le nouveau prince de la République a gratté un peu moins de 28% des voix au premier tour de la bataille présidentielle dans la ville. On connaît aussi le tableau : Strasbourg est jeune, européenne, connectée, on y enchaîne les «» , on seet on aime être le symbole, là où le général de Gaulle a créé son Rassemblement du peuple français. Puis, quand on a eu Pascal Johansen dans son camp, on ne peut qu'aimer un minimum la marche. Le Robin des Bois, M. Pokora, ne désapprouve pas.Kyky-Lala, manque plus que Nill De Pauw et Télétubbyland va se réveiller. Arrivé cet été en provenance du Racing du Nord, Kenny Lala semble être le seul Alsacien en mesure de faire danser un peu celui dont on ne doit pas prononcer le nom. S'il faut faire des saloperies, Kenny est prêt, personne n'a oublié sa petite blague faite à Auxerre en novembre 2015. Un mec qui n'a pas peur d'un Razmoket donc.