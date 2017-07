La fiche de Rennes

Cinq saisons d’affilée passées entre la treizième et la huitième place. Un fond de jeu décevant. Un ras-le-bol des supporters qui en demandent plus. C’est peu dire qu’il y a du boulot du côté de Rennes cette saison. Conscients de ce qui les attend, les dirigeants n’ont pas eu peur de mettre la main à la poche cet été. Pour quel résultat ? Réponse dans 38 journées.

Le coup de soleil de l’été

Attention talent

L’équipe type

Coefficient de solubilité dans une République en marche : 66%

Taux de résistance à Kylian Mbappé : 3%

Un peu de Biafine pour le chéquier du Stade Rennais ? Car pour oublier la saison passée, les dirigeants ont fait péter leur Livret A. Ou leur PEL, c'est selon. Ismaila Sarr, Faitout Maoussa, Benjamin Bourigeaud, Hamari Traoré, Jordan Tell, Brandon... Au total, trente millions d’euros ont été dépensés par les Bretons. «» , expliquait Christian Gourcuff , pragmatique. Parce que non, le coach breton n’est pas le genre d'homme à être atteint de fièvre acheteuse. Quand il dépense, c’est de manière réfléchie. Les départs de l’hiver ( Paul-Georges Ntep et Kamil Grosicki ) ont permis aux Rouge et Noir d’être actifs l’été venu et d’effectuer un recrutement cohérent. De la jeunesse et du talent en devenir : voici les principaux critères recherchés par Gourcuff père. Quasiment rassasié au niveau des recrues, et après avoir géré ses «» , le Stade Rennais a pu sereinement préparer la saison à venir. Oubliée la triste neuvième place de la saison dernière, les joueurs bretons ont pu se réconcilier avec leurs supporters grévistes du printemps dernier. Et si l’optimisme était finalement la plus grande recrue du mercato rennais ?Il voulait redécouvrir la Ligue 1 avec son club de toujours. La fin de saison dernière en a décidé autrement. Homme fort du dernier exercice lensois avec son acolyte John Bostock , Benjamin Bourigeaud s’est résolu, à vingt-trois ans, à quitter Lens pour tenter de s’imposer dans l’élite. C’est en juin que le milieu de terrain débarque à Rennes depuis son nord natal, sans faire de bruit. Malgré les dix-sept millions lâchés par-ci pour Ismaïla Sarr, les sept millions lâchés par là pour Faitout Maouassa, c’est sans doute lequi va régaler toute l’Ille-et-Vilaine cette saison. Formé chez les Sang et Or, le néo-Rennais n’a connu qu’un seul public. En Bretagne, le Calaisien de naissance va devoir se mettre ses nouveaux supporters dans la poche. À en croire ses débuts sous le maillot rouge et noir, Bourigeaud sait comment s’y prendre. Rien de tel qu’un magnifique coup franc en pleine lucarne pour faire les présentations. «» , pourrait bientôt demander BB au public rennais.Diallo – Danzé, Gnagnon, Bensebaini, Baal - Bourigeaud, André – Sarr, Maouassa, Gourcuff - MubeleAvec un Emmanuel Macron en tête au premier tour à Rennes, les Rouge et Noir se sont mis à appliquer les préceptes de son parti. François Bayrou, homme fort de la campagne présidentielle, mais devenu gênant, se voit indiquer la porte de sortie ? Christian Gourcuff fait de même avec Giovanni Sio , meilleur buteur de la dernière campagne rennaise en Ligue 1. En marche propose des candidats sans expérience pour les législatives ? Pas de problème, le Stade Rennais mise sur un recrutement autour d'une moyenne d'âge de 21 ans. Le club brétillien fait donc des efforts pour se fondre dans la République en marche, mais un point de rupture demeure : les Gourcuff père et fils vont continuer à collaborer cette saison malgré la loi sur la moralisation de la vie publique. Heureusement que lechasse davantage ses infos au Palais Bourbon qu'à la Piverdière.Comme le nombre de buts inscrits par le jeune monégasque pour son premier rencard avec les Rennais. Daniel Lauclair peut d'ailleurs remercier ces derniers. Grâce à eux, il ne confond plus Kylian Mbappé et Taylor Moore. Depuis ce soir de décembre 2016, c’est d’ailleurs toute la France du ballon rond qui ne peut plus confondre le Monégasque avec un quelconque autre joueur. Il traîne déjà une petite réputation de jeune prodige, mais c’est face aux Bretons en Coupe de la Ligue que Kyky attire toute la lumière. Il suffit d’un triplé, le premier de sa carrière en pro, pour que la machine Mbappé soit lancée. Un 7-0 et quatre-vingt dix minutes plus tard, les Rennais ont servi d’épouvantail au futur champion de France. Les Bretons peuvent toujours se consoler en se rappelant que le gamin est resté muet face à eux lors de la confrontation suivante. En même temps, était-ce nécessaire d'en rajouter ?