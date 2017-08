La fiche de Monaco

Champions de France en titre, plus gros vendeurs de l’été, découvreurs de talents façon FM 2018, les Monégasques possèdent beaucoup de casquettes avant la reprise de la Ligue 1. Sensation du dernier championnat, le club de la Principauté débarque avec un nouveau statut pour 2017-2018 : celui d’équipe à abattre. Mais l’escouade de Jardim a du répondant et ne demande qu’à faire le back-to-back.

La vente de Benjamin Mendy . Tout allait pour le mieux à Monaco . Joss Stone et Mackelmore ont fait vibrer la salle des étoiles du Rocher pour des concerts à 150 euros par tête de pipe, le Monte-Carlo Bay a fait le plein, les cafés à huit euros se dégustaient comme des coupes de champagne, les bolides déboulaient sur le port de la Principauté... Bref, on avait sorti toutes les dorures pour célébrer l’été. Et puis Benjamin Mendy, coupe de cheveux argentée, a fait péter la banque. 58 millions d’euros pour Manchester City alors que les Anglais avaient débuter les enchères à quarente. 58 plaques pour devenir le défenseur le plus cher du monde. Sans parler de la plus-value XXL réalisée par l’ ASM en moins d’un an (acheté 15, revenu 58, soit 43 de valorisation…). Le gaucher a donc été mieux revalorisé que Bernardo Silva ou Tiémoué Bakayoko , également partis cet été. Au final, la Principauté peut regarder ses comptes droit dans les yeux. En un an, Benjamin Mendy est passé de jeune promesse à titulaire en équipe de France . C’est Josep Guardiola qui doit être content. Les tenanciers d’établissements de nuit de la Principauté, un peu moins. Car le garçon était devenu, en moins de douze mois, une valeur sûre et un gage de réussite nocturne. Youri Tielemans . Il est belge, né en 1997, précoce comme jamais, lui qui a débuté en pros à seize piges. Mieux, Tielemans est déjà père de famille, international et possède un CV hors norme pour vingt printemps avec plus de 140 matches pros. Cet été, toutes les michetonneuses d’Europe lui ont tourné autour mais Monaco , chasseur dans l’âme, avait ficelé le deal depuis le mois de mars. Pourtant, pour aller l’exfiltrer d’ Anderlecht Monaco a dû poser 25 plaques sur la table. Ce n’est pas rien pour le club de la Principauté. On va être franc, c’est presque donné compte tenu de l’état du marché. Petit format, Tielemans est un véritable joueur de ballon qui va se marier avec Fabinho comme papa rentre dans maman. Jeu long, pied gauche, pied droit, coup-franc, frappe dans les lunettes, le meilleur joueur du dernier championnat de Belgique sait tout faire et les premiers matches amicaux de l’été ont démontré que sa vision panoramique n’avait rien à envier à l’Iphone 7. Le nouveau numéro 17 de l’ ASM correspond parfaitement au projet monégasque : gros potentiel, jeune, capable de prendre du volume et de la hauteur très rapidement sur le Rocher et départ futur pour des sommes astronomiques. Dans le même genre, les arrivées de Jordi Mboula, Soualiho Meïté et Terence Kongolo s’inscrivent dans la même logique. Jeunes et ambitieux.Subašić – Sidibé, Glik, Jemerson , Kongolo – Rony Lopes Fabinho , Tielemans, Lemar – Falcao (cap), Mbappé.Pas que ça à faire de s’occuper de la politique française pour la simple et bonne raison que Monaco est un territoire souverain. Le Rocher à beau être aussi grand en superficie que l’aéroport de Nice , personne n’atterrit sur le Palais princier. Oui, la France encercle Monaco mais les champions de France ont leur propre drapeau, leur propre langue, leur propre opérateur téléphonique, leur propre chef d’État, leur propre système politique. Dans les salons de coiffure, le couple princier s’affiche partout. Au stade Louis-II également. Pas question de prêter allégeance à Emmanuel Macron, élu par personne sur le Rocher, et encore moins pour faire plaisir à la France dont certains présidents de clubs s’étaient insurgés contre l’ ASM pour que ce dernier délocalise son siège social en France au point d’opérer un racket organisé sous forme d’amende. À Monaco, et surtout chez les dirigeants russes, on n’a rien oublié.200 barres. C’est le tarif, en millions d’euros, que l’ ASM attend pour laisser filer Kylian Mbappé. Oui, 200 millions d’euros. À 18 ans. Normal. À ce prix, les équipes intéressées se comptent sur les doigts d’une main de tortue ninja : Manchester City , Barcelone et le Real Madrid . En laissant filtrer le prix, le club de la Principauté invite les trois gros à se bouffer entre eux pour le jeune prodige tout en gardant le secret espoir de conserver sa pépite une saison de plus. Après tout, Mbappé a délaissé sa chambre du centre de formation pour une villa au Cap d’Ail, il a récupéré le numéro 10 de Bernardo Silva et les gens paient leur place uniquement pour venir le voir. À Monaco , c’est quitte ou double. On espère que la perspective du Mondial 2018 et la place de titulaire assurée suffiront à garder l’attaquant une saison de plus. Août sera chaud sur ce point. Car, mine de rien, 200 millions d’euros pour un joueur formé au club quand on possède un budget du même montant ou presque, ça fait grandement réfléchir. Il y a aura forcément un Monaco avec et sans Kylian Mbappé. La suite immédiate du projet s’articule autour de lui.