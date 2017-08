La fiche de Marseille

C’est avec une équipe séduisante et après un été étonnamment serein que l’Olympique de Marseille va attaquer sa saison de Ligue 1. Prêts à revenir sur le devant de la scène nationale, les Phocéens devront toutefois renforcer leur banc et progresser en défense pour aller chercher le top 3. La France du foot a hâte de voir ce que ça va donner.



2

Le coup de soleil de l’été

Vidéo

Attention talent !

L’équipe type

Coefficient de solubilité dans une République en marche : 99%

Vidéo

Taux de résistance à Kylian Mbappe : 80%

Le quiz

Par Swann Borsellino

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tendance 2017-2018 : Richard Cocciante n’est plus à la mode à Marseille. Pourtant, à l’heure du mercato estival, la cité phocéenne avait l’habitude de se badigeonner de monoï ou d’huile d’olive pour cramer bien comme il faut. Mais il faut croire que l’OM Champions Project qui devait bruler les peaux a eu l’effet d’un écran total. Père de famille sérieux, Jacques-Henri Eyraud a tartiné ses fans de crème solaire, en leur tendant, avec Andoni Zubizarreta , un projet très sérieux mais sans excès, qui a transformé la folie estivale marseillaise en calme olympien. Alors évidemment, certains sont déçus, agacés que l’OM rechigne à allonger plus de vingt millions d’euros pour un autre numéro 9. Mais au final, le board phocéen a réussi l’exploit de ne pas faire n’importe quoi, de boucler les arrivées sérieusement et rapidement, ajoutant ainsi un bon élément par ligne dans l’effectif de Rudi Garcia Steve Mandanda a fait son retour à la maison, Adil Rami - même si certains espéraient mieux - a fait le boulot contre Ostende, Luiz Gustavo a été adoubé par Rudi Garcia et par ses enfants du milieu, Lopez, Sanson et Zambo, tandis que Valère Germain a prouvé que le charisme pouvait aussi résider dans les pieds. Au final, la seule alerte de l’été est musicale : si on n’a pas écouté Cocciante à Marseille, il faudra faire gaffe à ne pas se mettre du Joe Dassin dans les oreilles à la rentrée. Parce que le coup de soleil pourrait arriver à l’été indien. En effet, Garcia a confirmé que l’OM se cherchait un 9 impérativement sans donner aucune information supplémentaire sur le mercato marseillais. Un mercato qui ne sera pas réussi si l’OM ne se trouve pas un autre défenseur central et un latéral gauche. Ce serait con, parce l’équipe type phocéenne a une vraie, vraie bonne gueule.. Non, Patrice Évra ne parle pas du foot, mais de la vie. Une vie qu’il croque à pleines dents et qu’il partage, non sans joie, sur les réseaux sociaux. Kenedy insulte la Chine sur Snapchat ? Patrice pose avec des Chinois sur Instagram. Les footballeurs ont tendance à trop s’embourgeoiser ? Patrice dégaine une belle photo vintage de lui dans le hood avec ses amis d’enfance du 91. Les joueurs sont de plus en plus tendus et peu philosophes ? Patrice lance son courant de pensée #BePanda qui invite à être cool et peut-être même à grignoter de l’eucalyptus. Les jeunes écoutent de la merde ? Il envoie du James Brown à fond dans sa voiture. Vous n’aimez pas le lundi ? Ca tombe bien, c’est le jour de sa vidéo hebdomadaire. Vous l’aurez compris, suivez Patrice Évra sur Instagram. Là, il y est toujours bien placé.Mandanda - Sakai, Rami, Rolando , Évra - Luiz Gustavo , Lopez, Sanson - Payet, Thauvin, Germain.Monsieur le président ne devra attendre que quatre petites journées. Programmé le 27 août à Louis II, le premier affrontement de la saison entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille sera retransmis en direct à l’Elysée. Car si la première dame s’en fout et préfère savoir où Emmanuel a mis le RIB, M. Macron espérera que l’OM «» .Supposé supporter de l’OM, l’homme qui se revendique comme un «» et un fan de Chris « Magic » Waddle était d’ailleurs venu au stade Vélodrome pendant sa campagne avant de donner un meeting ouvert par un aberrant «» . Et s’ils ont été 33,90% à ne pas sauter au second tour de la présidentielle, ils seront nombreux à foutre le feu en tribunes lors de la première journée, à espérer que les faveurs du chef d’État poussent à nouveau l’OM vers les sommets. Et pas le G8, hein. D’ailleurs, puisque le hasard fait souvent bien les choses, il se trouve qu’Emmanuel Macron était venu au Vélodrome pour un OM-Dijon et que c’est l’affiche de la première journée. Pendant ce temps, l’équipe de la ville du président, Amiens, recevra le PSG. C’est l’heure de faire jouer les relations, Emmanuel…- «» .- «» .Voilà pour la stat que Kylian Mbappe tentera de faire mentir dès le 27 août donc. Sauf que le gamin de Bondy a un très grand coeur et qu’en face, il y aura son pote Valère Germain . Sentimental, « Kyky » ne marquera pas, à l’aller comme au retour, d’autant plus qu’il avait déclaré à Eurosport que son ambiance préférée en France était celle du Vélodrome. Et puis même s’il le voulait, le Monégasque ne pourrait pas. En effet, l’OM possède le seul joueur capable d’arrêter les dribbles magiques de la pépite du football français : le samouraï Sakai.