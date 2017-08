La fiche de Lyon

L’été lyonnais n’a pas été de tout repos. Actif sur le marché des transferts, l’OL a certes perdu gros avec les départs de Lacazette, Tolisso, Valbuena ou encore Gonalons, mais a tout de même réalisé quelques opérations intéressantes à l’image de Traoré, Dias ou Tete. Une équipe que l’on a hâte de voir démarrer la saison pour enfin se faire une idée.

1

Le coup de soleil de l’été

Vous n'avez ni les compétences ni le bon sens nécessaires laissez moi faire vous êtes là pour supporter et pas pour critiquer sans respect — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 30 juillet 2017

QuNd les abrutis voleront tu seras chef d'escadrille ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 juillet 2017

Et toi tu n'es rien apparemment alors tu restes à ta place et tu t'excuses vite ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 28 juillet 2017

On ne te demande pas d dire Amen, tu ne sais pas c que cela veut dire,! on t demande d n pas dénigrer, insulter car tu n'es pas compétent ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 30 juillet 2017

tu te te prends pour qui retourne en prison ou à la maternelle — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 14 juillet 2016

Attention talent !

L'équipe type

Coefficient de solubilité dans une République en marche : 100%

Taux de résistance à Kylian Mbappé : 50%

Par Gaspard Manet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mais quel moustique a bien pu piquer Jean-Michel Aulas cet été ? Déjà coutumier des sorties lunaires sur Twitter, le président lyonnais a encore franchi un cap depuis quelques semaines. Laissant derrière lui le respect et la politesse. Petit florilège :Inutile de préciser que le propriétaire de l’OL s’est tiré une belle balle dans le pied, la majorité des personnes insultées étant des supporters de son propre club. Une stratégie communicationnelle pour le moins incompréhensible. Et plus que limite. Il serait peut-être préférable de faire comme tout le monde, président : prendre un. Histoire de limiter les dérapages de la sorte. Et ne pas devenir un vulgaire Donald Trump à la sauce française. Surtout, gageons pour JMA que les résultats soient vite à la hauteur de ceux espérés pour permettre une petite trêve entre les deux parties. Car si le mercato lyonnais a une belle gueule pour l’instant, ce serait con de voir ces recrues évoluer dans un stade vide.. » Interrogé sur l’impact que pourrait avoir le départ de Lacazette sur son jeu, Nabil Fekir s’est montré confiant. Très confiant, même. Une confiance de leader. Un rôle dont il hérite logiquement suite aux départs de Lacaz', Tolisso ou encore Valbuena. Pour son entraîneur, en tout cas, la donne est claire : «. » Après une saison 2016-2017 qui aura eu des airs de longue rééducation, le gaucher va devoir prouver qu’il est enfin revenu à son meilleur niveau. Celui qui était le sien juste avant sa vilaine blessure, en septembre 2015. Et celui qui pourrait lui permettre de sauter dans l’avion pour la Russie, en juin prochain. La pression est donc énorme. Mais sûrement pas de quoi faire frissonner ses épaules de buffle.Lopes – Tete, Diakhaby, Morel, Mendy – Tousart, Darder – Memphis, Fekir, Traoré - Dias.Coach : Bruno Génésio.Seize. Soit le nombre d’années que Gérard Collomb aura passé à la mairie lyonnaise. Toutes placées sous le sceau du Parti socialiste. Sauf que l’année dernière, ce bon Gégé, qui avait jusqu’alors toujours été lésé par les cadres du PS au moment de négocier les postes sérieux, a senti le vent tourner. Et il en a profité pour courir dans son sens. Lâchant sa famille politique, le vieux briscard s’est tout de suite mis en marche en emboîtant le pas d’Emmanuel Macron. Avec le succès que l’on connaît. Pour Collomb, c’est l’accomplissement d’une carrière politique. Enfin. À la clé, son rêve : un ministère. Et pas n’importe lequel, puisque Gégé à hérité de l’Intérieur. Une belle fin de carrière. Pour autant, le Lyonnais de cœur n’en oublie pas sa ville. Difficile de croire à un hasard, en effet, lorsque le 20 juin dernier, le Président de la République recevait les joueuses de l’OL pour les féliciter de leur succès en Ligue des Champions, les accueillant par un très sobre : «. » Une bien belle initiative à laquelle Gérard a dû largement contribuer, lui qui fait office de soutien de poids pour l’OL au sein de l’Élysée. En revanche, il faudra se creuser les méninges pour trouver une raison d’inviter l’équipe masculine.Bon, certes, la saison dernière, Kylian a brillé du côté de Lyon. Auteur du but de la victoire après avoir victimisé Mouctar Diakhaby, le bro de Benjamin Mendy avait pu quitter la pelouse du Parc OL la tête haute. Et le sourire aux lèvres. Sauf qu’il ne faudrait pas oublier une chose, mon petit bonhomme, ce jour-là, l’OL comptait pléthore d’absents : Lacazette, Tolisso, Valbuena... Alors inutile de préciser que ce ne sera pas la même limonade le 14 octobre prochain lorsque l’ASM viendra dans la capitale des Gaules… Ah bah, si, en fait. Merde. Bon bah les Gones peuvent se rassurer en se disant que Mbappé n’a jamais marqué sur la pelouse du… Groupama Stadium. Eh ouais, on fait moins le chaud là d’un coup, hein ?