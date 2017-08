La fiche de Bordeaux

Ils sont là, les outsiders de cette Ligue 1 2017-2018. Planqués derrière un recrutement malin plus que clinquant, débarrassés de leurs objets encombrants et menés par le meilleur entraîneur français du championnat, les Girondins de Bordeaux se présentent confiants devant la ligne de départ. Pour la première fois depuis longtemps.

Le coup de soleil de l'été

Attention talent !

L'équipe type

Coefficient de solubilité dans une République en marche : 72%

Taux de résistance à Kylian Mbappé : 33%

Le quiz

par Mathias Edwards

La canicule a frappé fort, cet été en Gironde. Reclus dans la fraîcheur des salons du château du Haillan, la nouvelle direction en a profité pour terminer le grand ménage entamé il y a un an, histoire que l'air circule mieux. Et ce ne sont pas moins de douze meubles, qui ont libéré l'espace. Si certains, comme Cédric Carrasso Nicolas Maurice-Belay ou Abdou Traoré ont simplement été posés sur le trottoir, d'autres ont fait le bonheur des amateurs de vide-greniers. Enzo Crivelli, Fred Guilbert, Jérémy Ménez , Adam Ounas, Nicolas Pallois , Kévin Soni et Cédric Yambéré ont ainsi rempli la cagnotte bordelaise d'une vingtaine de millions d'euros. Quant à Isaac Kiese-Thelin et Paul Bernardoni, ils ont été confiés à des familles dans le besoin, en espérant qu'ils leur rendent bien des services. Un grand ménage d'été presque parfait, s'il ne restait ce bibelot uruguayen posé au milieu du salon. Une fois Diego Rolan vendu, le coup de soleil se sera définitivement transformé en coup de balai. Mais cela ne se bouscule pas vraiment devant l'étal.Depuis son arrivée en Gironde il y a dix-huit mois, Malcom Filipe Silva de Oliveira monte en puissance sur le côté droit de l'attaque bordelaise. Jusqu'ici, l'ailier de 20 ans ne brillait que par fulgurances, capable d'enchaîner des gestes à rendre dingos les latéraux adverses, comme de disparaître durant certaines rencontres. Mais cette saison sera celle de la plénitude pour l'ancien joueur des Corinthians. Déjà très complémentaire avec Lukas Lerager , la recrue danoise du milieu de terrain, il ne manque plus qu'un avant-centre confirmé au côté de l'instagrameur fou pour que son talent affole enfin les statistiques. Et l'attaquant brésilien qui marchera sur la Ligue 1 ne sera pas forcément celui attendu.Costil – Sabaly, Lewczuk, Toulalan, Contento – Plasil ou plus sûrement une recrue – Lerager, Sankharé – Malcom, Laborde, Kamano.Aux Girondins de Bordeaux, la mesure d'interdiction des emplois familiaux votée par l'Assemblée nationale a bien été entendue. Surtout par Ulrich Ramé, son directeur sportif. Ainsi, Kyllan et Mathis, ses deux fils milieux de terrain, ont quitté la Gironde à l'intersaison, pour évoluer respectivement à Foggia et l'AC Ajaccio. L'été a également été mis à profit pour donner un coup de jeune au site internet du club. L'initiative, qui fait suite au recrutement d'un community manager de qualité, ne peut être vue que d'un très bon œil par la «» chère à Emmanuel Macron. Ajoutés à l'obtention du titre de champion de France en 2019 (après ceux de 1999 et 2009), ces éléments permettent d'obtenir un coefficient de solubilité dans une République en marche de 20 comme l'âge de Kyllan + 17 comme l'âge de Mathis + 16 comme le poids de la page d'accueil de girondins.com en ko + 19 comme l'année du prochain titre = 72%.En mai 2010, déjà, Jérémy Toulalan déclarait au micro d'Europe 1 que «» . Et tout porte à croire qu'en 2017, l'opinion de l'ancien Lyonnais n'a pas changé. En témoignent les deux défaites essuyées la saison passée face au champion monégasque. Alors certes, Mbappé n'a pas pris part au 0-4 infligé à Gallice, Nicolas Pallois ayant empêché celui qui était alors mineur d'entrer dans la boîte bordelaise. Mais il était bien là, au retour, pour planter le premier but du succès 2-1 de son équipe. Passé en défense centrale cette saison,et ses souliers noirs risquent bien d'être impuissants, face à unchaussé de ses bottes fluos supersoniques. Taux de résistance : 33%, comme l'âge de Jérém'.