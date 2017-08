La FFF renverse Echouafni et installe Diacre

HL

Jean-Quentin Gérard - plus connu sous l'immense pseudo Laroche Valmont - peut sauter partout : la FFF vient de lui rendre un hommage solide. Quelques semaines après la déroute de l'équipe de France féminines à l'Euro 2017 , il fallait réagir. Action, réaction : Olivier Echouafni vient d'être renversé par le pouvoir et Corinne Diacre , posée sur le banc de Clermont depuis trois ans, est installée à sa place.Echouafni n'aura pas le droit à un tapis rouge et a été simplement «» comme l'explique le communiqué publié mercredi midi par la fédération. Claude Michy est donc désormais en alerte et va devoir trouver un nouveau chef de projet.