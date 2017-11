La FFF charge Saint-Étienne et saisit la LFP

Sainté châtié.Le conseil national de l’éthique de la FFF a décidé de s’attaquer à Saint-Étienne en saisissant la commission de la discipline de la LFP ce lundi après-midi, à propos des différents tifos présents à Geoffroy-Guichard dimanche contre Lyon (0-5). «"Pas de cinéma, ce soir on a LA HAINE", explique l’organe via un communiqué.» Le CNE n’a, en revanche, pas mentionné de quelconques messages lyonnais.Une mauvaise nouvelle de plus pour les Verts, qui devrait déjà prendre une lourde sanction de la part de la LFP pour l’envahissement de terrain survenu à la fin de la rouste lyonnaise.