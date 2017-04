La fête à Laval, les trompettes au Gazélec

373

Action, réaction. Quelques jours après avoir licencié Marco Simone , le Stade lavallois a relevé la tête avec puissance vendredi soir et s'est amusé face à Reims (5-2), qui laisse de plus en plus filer ses espoirs de retour en Ligue 1. Derniers de Ligue 2, les Tangos reviennent ainsi à deux points de l'AJ Auxerre qui se déplacera à Lens samedi. Au cœur de la lutte pour le maintien, le Red Star a été battu à Troyes (2-3) et Orléans s'est fait sécher à Nîmes (0-2).Dans les autres rencontres de la soirée, on gardera en mémoire le bordel à Mezzavia où le Gazélec Ajaccio a été accroché dans les dernières minutes de la rencontre face à Clermont au bout d'un match complètement dingue (4-4). Un match qui, au fond, ne servait pas à grand-chose, comme la baston Bourg-Péronnas Valenciennes (0-2). Autres résultats, la victoire d' Amiens face au Havre (2-0), la balade de Brest Niort (3-0) et la confirmation de Tours contre Sochaux (3-1).La journée se bouclera lundi par un joli Strasbourg -Ajaccio.