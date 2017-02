La femme d'Axel Witsel vend une Ford KA

0

@Willy_1er mdrrr c'est pas vrai? 😮😮 ça doit revenir à 1h du salaire de Witsel! — Titax (@TiiiTaxx) February 21, 2017

Elle aurait reçu une offre qu'elle ne pouvait pas refuser pour le futur de sa famille.Rafaella, la compagne d' Axel Witsel , a partagé ce lundi sur son compte Instagram et Twitter une annonce pour une Ford KA d'occasion. «» , peut-on lire sur l'annonce postée pour ce bolide fabriqué en 2011. Pour ce prix-là, on a même les pneus neige. Une offre somme toute banale, mais pas quand elle est postée par un membre de la famille Witsel.Évidemment, les internautes ne se sont pas privés de troller l'annonce de la compagne du Diable rouge, qui a dû mettre son compte Instagram en privé pour stopper le flux.Cela dit, même avec un nouveau salaire de 18 millions d'euros par an pour Axel, la famille Witsel a tout à fait le droit d'apprécier la Ford KA.