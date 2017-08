La fédération espagnole joue encore la montre pour Neymar

AH

On pensait le feuilleton Neymar à Paris enfin terminé, mais non.Les instances footballistiques espagnoles ont décidé de pousser le vice jusqu'au bout, en faisant tout leur possible pour freiner l'arrivée du Brésilien au PSG . Et malgré sa présentation en grande pompe samedi au Parc, Neymar n'est pas encore près de jouer en L1.Dernière trouvaille de la fédération espagnole (RFEF) : priver la FFF d'un document indispensable pour qualifier le joueur dans l'effectif parisien : le certificat international de transfert (CIT). Une démarche sollicitée par la triple F dès mercredi soir, mais pour laquelle la RFEF a une semaine de délai, qu'elle semble bien vouloir utiliser, juste pour faire chier. Une fois le document reçu, la FFF pourra lancer la procédure officielle au près de la FIFA pour demander des explications à la RFEF. Une énième coup de Trafalgar qui devrait priver Neymar du match à Guingamp dimanche, voir de la réception de Toulouse la semaine suivante.Ils sont bien relous pour des mecs qui vont récupérer Dembélé et Mbappé.