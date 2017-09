La fédération de football espagnol demande la démission de son président

LG

Nuit de crise hier pour le football espagnol.Le conseil de direction de la RFEF () s’est réuni tard dans la nuit suite aux accusations de malversations visant plusieurs de ses hauts dirigeants, dont son Président Angel Maria Villar. Ce dernier aurait mis en place une structure lui permettant de détourner des fonds à son profit. Le conseil de direction a émis tard dans la nuit un communiqué officiel témoignant de l’accord trouvé sur les mesures à prendre pour répondre à la crise rencontrée au sein de la fédération de football espagnol.Tout d’abord, Juan Luis Larrea, qui assure l’intérim depuis que le Conseil Supérieur des Sports (CSD) a suspendu Villar de sa présidence, a été confirmé dans ses fonctions. Le communiqué assure de facto du bon fonctionnement de la RFEF et de ses organes, appuyant ainsi Monsieur Larrea dans ses fonctions de Président. D’autre part, le conseil exécutif transmet à Villar, présent lors de la réunion de cette nuit, son absolue nécessité de présenter sa démission, et ce dans les plus brefs délais. Cela donnerait alors lieu à de nouvelles élections déterminant l’identité du futur président de la fédération de football espagnol. Le comité exécutif réitère cependant son volonté que la présomption d’innocence s'applique à toutes les personnes soupçonnées, et exprime son entière collaboration avec la justice pour contribuer à la bonne réalisation de l’enquête. Par ailleurs, il faut également ajouter que les représentants du football professionnel espagnol avec la LFP, et le foot amateur avec les différentes fédérations des communautés autonomes étaient également présents lors de cette réunion, témoignant de l’unité du football espagnol autour de cette décision.Cette affaire, qui a débuté le 18 juillet dernier avec l’arrestation de Villar, constitue un véritable séisme pour la fédération de football espagnol, qui avait compté sur ce même président depuis son élection en 1988.