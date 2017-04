La fédération argentine déclare sa flamme à Sampaoli

0

Les prétendants sont nombreux mais la fédé argentine (AFA) n'a d'yeux que pour lui. Jorge Sampaoli devrait devenir le prochain sélectionneur de l' Argentine . Le président de la fédération, Claudio Tapia, a confirmé sur ESPN que le poste allait lui être proposé. Reste à négocier avec son club actuel, le FC Séville . Toujours selon Tapia, Sampaoli, sous contrat avec les Andalous jusqu'en 2018, est le seul candidat en course pour remplacer Edgardo Bauza , limogé en avril.La sélection albiceleste est en grosse difficulté dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2018, cinquième et pour l'instant barragiste. Sampaoli semble le candidat idéal pour relancer la machine. Meneur d'homme et tacticien hors-pair, l'ancien vainqueur de la Copa America avec le Chili en 2015 réalise une très bonne saison avec le FC Séville , longtemps dauphin du Real Madrid et désormais quatrième derrière les trois géants espagnols.La balle est désormais dans le camp du principal intéressé. Dragué un temps par Barcelone, l'autre "divin chauve" a l'embarras du choix mais comme tous les Argentins, son coeur est blanc et bleu.