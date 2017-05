La fédération anglaise va tester les expulsions temporaires

0

Le foot est en pleine mutation.Euro à 24, Coupe du Monde à 48, arbitrage vidéo, nouvelles séances de tirs aux buts , les changements et les expérimentations sont nombreux ces temps-ci. Dernière nouveauté en date, les expulsions temporaires. La Fédération anglaise (FA) va tester ce système l'an prochain dans les très basses ligues anglaises, à partir de la onzième division. L'expulsion temporaire ne pourra être appliquée qu'en cas de carton jaune pour contestation. À l'instar de ce qui se passe en hockey ou en rugby, le joueur sanctionné devra alors sortir du terrain pendant dix minutes.La FA a envoyé un mail à plus de mille clubs leur demandant de prendre part au test. En échange, les clubs volontaires n'auront plus à payer l'amende habituel lorsque un joueur a reçu un carton jaune (10 livres). Personne ne sait en revanche si une nouvelle couleur de carton va être créée spécialement pour l'occasion.Ce qui pose une question : le foot fonctionne si mal que ça pour avoir besoin de changer toutes les règles ?