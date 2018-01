La Fédération allemande demande à Cardiff de ne pas blesser ses joueurs

18

JD

Sané pas fait exprès.Après son tacle ravageur sur Leroy Sané lors du seizième de finale entre Cardiff et Manchester City , Joe Benett a fait amende honorable sur Twitter en regrettant son geste et en souhaitant que celui-ci n'ait pas de conséquences trop sérieuses pour son adversaire, sorti à la mi-temps. En conférence de presse, Pep Guardiola avait indiqué que Sané était touché à la cheville et évoquait une possible absence de plusieurs mois.La nouvelle n'a évidemment pas plu à la Fédération allemande (DFB) qui compte sur sa pépite pour le Mondial russe et l'a fait savoir en se fendant d'un tweet ironique à l'encontre des joueurs gallois : «Le tweet a depuis été supprimé. Fort heureusement, grâce à leur victoire 0-2, lesn'auront pas à subir de match retour.