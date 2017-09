La fédé espagnole bloque un match à cause d'un maillot catalan

1

COMUNICAT OFICIAL pic.twitter.com/92xRAs5Jvq — Lleida Esportiu (@Lleida_Esportiu) 24 septembre 2017

Il y a les déclarations de Pep Guardiola , et il y a les autres.Le Lleida accueillait l’ Atlético Sagutino ce week-end, pour un match de championnat de Segunda B (3division). Mais peu avant le match, le club annonce dans un communiqué que «» .L’équipe catalane, dont le maillot domicile est strié de rouge et jaune, a été contrainte de jouer en bleu pour pouvoir jouer le match et ne pas perdre sur tapis vert. Mais le Lleida ne s’est pas arrêté là, et a demandé des explications à la fédération espagnole : «La Fédération Espagnole (RFEF) tient, elle, un discours totalement opposé : «» Sauf que Valence n'est pas en Catalogne…Le Lleida a répondu que, toujours selon ce règlement, c’est à l’équipe visiteuse de changer son maillot et de se conformer aux couleurs de l’équipe qui accueille. Tout cela pour finalement perdre le match (0-1).L'histoire sans fin.