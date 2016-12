La fédé du Rwanda veut agir contre la sorcellerie

0

CP

En Afrique, les affaires de sorcellerie dans le football sont prises très au sérieux.En octobre dernier, une rencontre entre les U17 de la Guinée et ceux du Sénégal a dû être interrompue durant de longues minutes à cause de grigris sénégalais déposés sur le terrain . Cette fois-ci, c'est au Rwanda que l'usage de la magie aurait été repéré. Les faits remontent au 16 décembre dernier, lors d'une rencontre entre Mukura Victory et Rayon Sports.Alors que son équipe perd 1-0, Moussa Camara, le buteur de Rayon, voit sa tentative s'écraser sur la barre transversale. Face à tant de malchance, l'attaquant tente de conjurer le sort en déposant un petit objet à côté du poteau. Et ça marche : quelques minutes plus tard, il marque, offrant le point du match nul (1-1) à son équipe.Comme le rapporte le, suite aux accusations de sorcellerie liées à ce match, la fédération rwandaise a décidé d'agir en mettant en place des sanctions pour tout usage de la magie : environ 115 euros d'amende pour les joueurs, et jusqu'à 3 380 euros pour les clubs., explique Vedaste Kayiranga, le vice-président de la fédération rwandaise, au journal anglais.. »Des grigris, c'est peut-être ce qu'il faudrait à Nolan Roux pour booster ses performances.