La fédé chinoise impose un plafonnement des salaires

C'est ce qu'on appelle mettre le pied sur le ballon.Alors qu'une «» dernières semaines ont permis d'attirer les stars mondiales du type Tévez, Witzel ou autres Oscar , la Fédération chinoise de football semble vouloir calmer le jeu. Dans un communiqué publié ce jeudi, la CFA - rien à voir avec le niveau de jeu, hein - a informé les clubs de Super League qu'ils seront désormais soumis à unen fonction de leurs revenus. Ce n'est pas la seule mesure prise dans le but de «» .Les équipes devront observer plus de transparence en fournissant des informations détaillées sur leur situation financière et leurs sources de financement. Ensuite, les écuries qui viennent dépenser leur fortune en Europe seront obligées d'investir proportionnellement dans la formation des jeunes joueurs de leur pays. Enfin, lundi, le nombre d'étrangers pouvant être alignés sur un match est passé de cinq à trois joueurs et la présence de deux U23 est imposée.Si la fédération joue au gendarme financier, elle a surtout en tête l'objectif de voir l'argent des clubs servir également les intérêts de l'Empire du Milieu et permettre à la sélection nationale d'être à un rang plus respectable que la 81e place du classement FIFA.