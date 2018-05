La fédé argentine se transforme en love coach pour ses supporters

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 mai 2018

Non, ce n'est pas une blague.Dans un manuel destiné aux supporters, la fédération argentine propose des astuces pour se plier à la culture russe. Et notamment comment séduire une femme au pays des Tsars. Selon ce guide, il faut notamment sentir bon et bien s'habiller. De plus, un homme ne doit pas être négatif et être ennuyeux pour avoir sa chance avec ces «» . Des femmes qui veulent se sentir respectées, «» . Quelque chose de commun quoi.Le guide glisse en outre un conseil fondamental : interdiction de pas parler de sexe en public.Des paragraphes tous plus loufoques les uns que les autres. L'ancien président de la fédération argentine, Julio Grondona, ne pensait pas que sa tanière deviendrait une entreprise de coaching en séduction.