La Fédé allemande sanctionnée par la FIFA

La fédé allemande paye pour le comportement de certains de ses supporters.C'était l'une des images choquantes de la rentrée : des supporters de laprésents à Prague, lors du match de qualification entre l' Allemagne et la Tchéquie (1-2), avaient hué l'hommage rendu à un dirigeant tchèque et proféré des chants nazis. Mats Hummels était monté au créneau après la rencontre, suivi par sa Fédération. Après l'ouverture d'une enquête, la FIFA a annoncé son verdict et sanctionne la Fédération allemande de football (DFB). Cette dernière devra payer une amende de 36 500 euros. La Tchéquie, hôte de la rencontre, sera aussi redevable d'une amende de 4 300 euros pour avoir laissé pénétrer ces individus perturbateurs dans le stade.L'instance internationale n'a pour l'instant pas communiqué sur de possibles interdictions de stade.