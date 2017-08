La fédé allemande ne veut plus de huis clos

AH

C'est toujours mieux chez le voisin allemand.À l'heure où, en France, la LFP multiplie les actions abusives contre les groupes de supporters, les huis clos, et les interdictions de déplacements, l'Allemagne a décidé de mettre fin à ces pratiques. Dans un souci d'ouvrir le dialogue avec les ultras, la fédération allemande a ainsi annoncé mercredi soir vouloir arrêter les sanctions de matchs à huis clos.Forte de ses stades plein à craquer, l'Allemagne n'est pourtant pas épargnée par les débordements autour des rencontres. Les derniers en date remontent à lundi soir, lors du match de coupe entre le Hertha Berlin et le Hansa Rostock. Une rencontre interrompue deux fois pour des jets de fumigènes et de sièges arrachés des tribunes. Mais plutôt que de sanctionner les deux clubs et tout leurs spectateurs, la fédé allemande a donc annoncé privilégier le dialogue avec les groupes de supporters pour mettre fin à ces incidents.C'est donc en gage de bonne foi que le président de la DFB, Reinhard Grindel, a déclaré que les clubs ne seront plus sanctionnés par des huis clos, pour, justement, ne pas pénaliser tout un public victime du comportement d'une minorité. Encore une source d'inspiration pour la France.