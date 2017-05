La fabuleuse histoire du ballon à la mer

C’est l’histoire d’un ballon passé par dessus un grillage. Comme chaque jour dans des milliers de stade de district. Sauf qu’au lieu d’être récupéré dans les ronces ou sous une voiture, celui-ci est parti en voyage, seul, à travers la Mer du Nord. Une histoire à relancer la mode des bouteilles à la mer, qui a unit deux hommes, un Écossais et un Norvégien.

Alerte à Aberdeen

Pêche au saumon, distilleries et coup marketing

Propos recueillis par Thomas Andrei

Un jeudi d’avril, Nils Hugo, 55 ans, cherche du petit bois sur une plage glacée de Vanna, une île au nord de la Norvège . Au milieu des branches et des pierres, il distingue une forme ronde. Un ballon. Wilson étant déjà pris, nous l'appellerons Wilfried. Impossible que des enfants soient venus jouer dans ce coin abandonné, à une saison où les températures dépassent péniblement les 0°. En le prenant dans ses mains, il déchiffre une inscription au feutre, à moitié effacée : «» .De retour chez lui, un foyer sans connexion Internet ni réseau téléphonique, il prend la balle en photo et se rend chez un ami. Il soumet l'inscription à l'expertise de Google et découvre qu’elle correspond à un club écossais, Aberdeen . Plus précisément, à son équipe U19 affiliée, Banks O’ Dee FC. Ni une, ni deux, Nils partage sa trouvaille sur Facebook. Émerveillé par cette énigme, son ami Johnny Mikalsen lui demande l’autorisation de contacter le Banks O’ Dee FC. Nils accepte et offre même le ballon à son vieux pote pour son soixantième anniversaire. Dans son petit magasin, Johnny lui trouve une place de choix, le faisant trôner fièrement entre des écharpes de Leeds, Arsenal ou Liverpool . Après s’être baladé sur le site du club, il trouve le contact de Tom Ewan, secrétaire de la formation écossaise. Dans un mail, il relate l’histoire et ajoute : «Trois semaines après, dans un petit appartement à l’est de l’Écosse, le secrétaire du petit club situé au sud de la ville portuaire n’en revient toujours pas : «» Cette histoire folle compense le coût des centaines de ballons perdus depuis l’inauguration du stade, en 1965. Et dieu c’est qu’ils sont nombreux. «» Parmi tous les Wilfried balancés par les pieds mal-assurés de jeunes Écossais frappant la balle sur une pelouse laminée par la météo, celui-ci est le premier à refaire surface. «» . Fasciné par l’odyssée de la balle, à mi-chemin entre le drakkar viking et la scène d’intro de, le secrétaire du club aimerait en savoir plus. «» .Forcément, retracer le voyage de Wilfried est impossible. Mais le Dr. David Woolf, professeur de physiques marines à l’université Heriot-Watt d’Édimbourg, se permet d’apporter quelques éléments de réponse. Inhabituelle, la traversée de la balle l’est d’autant plus que, d’après lui, elle aurait d’abord plongée dans le sud avant de remonter vers la Scandinavie. Il explique : «Le voyage retour, lui, devrait être plus facile. Au téléphone, John explique : «» Tant qu’à faire, il fera un crochet par Aberdeen, à l’invitation de Tom Ewan qui lui promet une réception spéciale : «» Une requête à laquelle le Norvégien a décidé de se plier. Même s’il espère quelque chose en échange : « J» Cette belle histoire d’amitié naissante entre deux hommes que rien n’aurait jamais du rapprocher, n’a forcément pas échappé à la marque du ballon star. Chez Mitre, donc, qui se targue d’être la plus vieille compagnie du genre, fondée en 1817, on a donc pensé à un clin d’oeil. Deux semaines après l’événement, Banks O’ Dee reçoit un colis bien rond. Dedans, un Wilfried flambant neuf, accompagné d’un mot : «» . Sauf que pour s'en assurer, c’est un nouveau grillage qu’il fallait offrir. Voire de bons joueurs.