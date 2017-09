La FA craint de se faire hacker pendant le Mondial 2018

LG

La Fédération Anglaise de Football (FA) craint que ses joueurs et l’ensemble de son staff puissent être victimes de hacks lors du Mondial 2018 en Russie . La FA pense notamment au risque de se faire dérober les plans tactiques de son sélectionneur, Gareth Southgate . Une crainte assez sérieuse pour que la FA écrive à la FIFA sur ses inquiétudes.Il y a de quoi, puisque le groupe de hackers russe, qui se fait appeler, est parvenu à filtrer des échanges de mails entre la FIFA et la FA concernant des prétendus cas de dopage dans la sélection anglaise avant de mettre à jour ce précieux butin, il y a un peu plus d’un mois. Les pirates russes ont également récupéré les profils médicaux d'anciens joueurs de Premier League, comme Gabi Heinze ou Carlos Tévez » , a déclaré la FIFA dans un communiqué officiel paru lundi. «» , rassure ensuite l’instance dirigeante du football mondial.Nous sommes tous sur écoute, même les footballeurs muets devant les buts.