La FA banni deux supporters anglais à vie

En mars dernier, l'Allemagne recevait l'Angleterre au Signal Iduna Park de Dortmund pour un match amical. Une rencontre remportée un à zéro par la, et durant laquelle les Anglais se sont plus illustrés en tribune que sur la pelouse. Deux supporters avaient ainsi décidé de mimer la moustache d'Hitler et des saluts nazis pour provoquer le public allemand.La FA (Football Association) n'a pas du tout apprécié le comportement de ces supporters, et vient de les interdire de stade à vie.