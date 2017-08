La Dybalade du samedi

En plantant un triplé décisif pour sortir la Juve d'un match fort mal entamé face au Genoa ce samedi, Paulo Dybala entame sa saison avec la Vieille Dame en boulet de canon. Signe que l'Argentin n'a sans doute pas fini de monter en puissance, au sein d'un club où il ne cesse de gagner en importance.

Serein comme Paulo

La force tranquille

La semaine dernière, il s'était contenté d'un seul petit but. Un plat du pied fouetté en première intention face à Cagliari . Classe, efficace. Du Dybala dans le texte. Ce samedi, il a choisi de passer à la vitesse supérieure en claquant un triplé en 45 minutes face au Genoa . Une performance loin d'être anecdotique, alors que la Juve semblait dans l'impasse, après avoir effectué un début de match purement catastrophique.Face à Gênes ce samedi, la Vieille Dame a été méconnaissable collectivement en début de match. De quoi permettre auxde planter deux pions en sept minutes. Pipita Higuaín commence alors à s'engueuler avec la terre entière, Cuadrado à râler à chaque geste raté, Pjanić à contester les décisions de l'arbitre tandis que Daniele Rugani , lui, ne respire franchement pas la confiance derrière. Pourtant, alors que le doute semblait commencer à parasiter les esprits de certains joueurs, Dybala, lui, est resté de marbre. Serein, appliqué, il n'a pas failli à l'heure de conclure froidement une belle action collective initiée par Higuaín et relayée par Pjanić. C'est avec la même tranquillité qu'il a transformé un penalty tout en puissance juste avant la mi-temps, pour permettre aux siens de recoller au score. Avant d'ajouter une cerise sur le gâteau à ses performances cinq étoiles en inscrivant une frappe laser du gauche en fin de match. De quoi lui permettre de réaliser le meilleur début de saison de sa carrière sous les couleurs, en affichant quatre pions en deux petites rencontres de Serie A.Des débuts en boulet de canon qui augurent probablement une future montée en puissance statistique. Dybala avait débuté à la Juventus lors de l'exercice 2015-2016 avec humilité, assumant ne pas avoir encore assez de bouteille pour tenir la comparaison avec Gonzalo Higuaín , qui enfilait alors les buts comme des perles avec le Napoli : «» Mais depuis, le temps a fait son office. Si Pipita est devenu un joueur majeur de la Vieille Dame après son transfert dans le Piémont, Dybala, lui, s'affirme saison après saison comme l'homme le plus fondamental du collectif. Sa performance majuscule face au FC Barcelone en quart de finale de C1 la saison dernière en atteste. Maintenant, reste à l’Argentin à s'inscrire dans la continuité, devenir celui qui est capable de transcender les siens même quand tout va mal. Exactement comme ce samedi, face au Genoa . Sans s'énerver, comme une évidence. Signe, sans doute, que le petit Paulo se réserve encore de nombreuses balades tranquilles et gracieuses cette saison. La Vieille Dame, elle, n'a plus qu'à accrocher son bras.