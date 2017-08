La drôle de vidéo de présentation de Boudebouz au Betis

AH

On l'a compris, cet été, les clubs ont décidé d'innover pour présenter leurs recrues, notamment via des vidéos originales. Quand c'est réussi, pourquoi pas, mais là, le Bétis Séville a pondu une vidéo assez incompréhensible pour présenter Ryad Boudebouz Entre le choix musical inattendu ( «» d'Abba) et la succession de plans sortis tout droit d'un spot publicitaire touristique à bas coût (bar, standardiste, piscine ou tableau de bord d'une voiture), on se demande le message qu'a voulu faire passer le club sévillan. Ryad serait-il en vacances à Séville ? Sans parler du jeu d'acteur de Boudebouz, dont la punchline finale ressemble à une énigme d'un père Fouras en grande forme. Bref, c'est raté.La bêtise de Séville.