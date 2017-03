La DNCG retire quatre points à Orléans

0

Malgré leur piteuse élimination en Coupe de France ce mardi contre Fréjus Saint-Raphaël (2-0), les Auxerrois peuvent avoir la banane.La réunion de la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la DNCG a provoqué l'effet d'une bombe dans le Loiret : l'US Orléans vient en effet de se voir retirer quatre points pour «» Et comme si ça ne suffisait pas, le communiqué indique que le président de l’USO Philippe Boutron , est suspendu de toutes fonctions officielles pour une durée de trois mois, autant dire qu'on ne le reverra pas actif avant le prochain mercato. Une décision qui s'explique par les récentes casseroles qui collent à l'USO, leur mauvaise gestion ayant conduit le gendarme financier du foot français à prononcer une rétrogradation en National à titre conservatoire en décembre dernier, ainsi qu'à leur interdire de recruter de nouveaux joueurs cet hiver.La décision est un véritable coup de massue pour les pensionnaires du stade de la Source, auteurs de récentes bonnes performances qui leur avaient permis de quitter la place de lanterne rouge et de sortir des tréfonds du classement pour retrouver une place de non-relégable. Les voici de nouveau dix-huitièmes avec vingt-six points, tandis que les rivaux auxerrois, eux, atterrissent à la dix-septième place avec seulement deux petites unités d'avance.En tout cas, la bataille pour le maintien dans le purgatoire s'annonce plus folle que jamais.